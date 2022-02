Qu’est-ce qui attire les gens vers le Nouveau-Brunswick?

Au Nouveau-Brunswick, la population a augmenté de 3,8 % entre 2016 et 2021, nous apprenait mercredi Statistique Canada, qui publiait les premières données du plus récent recensement.

Julie Gillet, une immigrante de Belgique, est parmi celles et ceux qui sont venus se greffer à la plus grande agglomération de la province. Des 28 509 habitants arrivés au Nouveau-Brunswick depuis cinq ans, 13 347 se sont établis dans le Grand Moncton.

Pour Statistique Canada, cette région métropolitaine de recensement comprend : la ville de Moncton, la paroisse de Moncton, Dieppe, Riverview, Memramcook, le village et la paroisse de Salisbury, Elgin, Hillsborough, McEwen et Riverside-Albert. Dieppe a vu sa population croître de 10,8 % et la ville de Moncton, de 10,5 %.

L’immobilier a été l’un des facteurs derrière la décision de Julie Gillet. À son arrivée au Canada en 2018, elle s'est établie à Vancouver, puis à Whitehorse, au Yukon.

On s'est vite rendu compte que le prix de l'immobilier, c'était vraiment compliqué , dit-elle. À Vancouver, les prix, c'est au-dessus d'un million pour des appartements. À Whitehorse, c'est un peu moins cher, mais ça reste très, très cher.

Julie Gillet, native de Belgique, est arrivée au Canada en 2018 et au Nouveau-Brunswick en 2020. Photo : Radio-Canada

Grâce à ses recherches, elle est tombée sur Moncton, une ville qu'elle ne connaissait pas particulièrement à ce moment-là.

On s'est vite rendu compte que Moncton était vraiment la solution parfaite pour nous. Parce que ça avait plein d'avantages, un coût de l'immobilier moins cher. Et c'était très central par rapport à ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire qu'on voulait explorer la côte est du Canada , explique celle qui s’est installée au Nouveau-Brunswick en 2020.

Dans la Péninsule acadienne, la ville de Shippagan a aussi connu une croissance notable au cours des dernières années. Sa population a augmenté de 3,6 % de 2016 à 2021, passant de 2580 à 2672 habitants, selon le dernier recensement.

Caterina Mamprin s'est établie à Shippagan l'année dernière, peu après avoir décroché son doctorat à Montréal.

Caterina Mamprin, professeure adjointe à l'Université de Moncton, campus de Shippagan. Photo : Radio-Canada

Elle a été attirée dans cette communauté non pas par le marché immobilier, mais par un poste de professeure à l'Université de Moncton, qui a un campus à Shippagan.

J'ai terminé ma thèse en février dernier. C'est sûr qu'après, c'est la course aux postes. On dit toujours qu'il faut que nos étoiles soient alignées pour avoir un poste à l'université, surtout en sortant comme ça , raconte-t-elle.

Mais c’est l’accueil des gens de Shippagan qui a achevé de la convaincre.

Vraiment, ç'a été de belles surprises en belles surprises , confie Caterina Mamprin. Le milieu de travail, les collègues, le cercle, fait toujours la grande différence.

Quant à Julie Gillet, elle relate avoir vécu une expérience semblable à Moncton. Ce n’est vraiment pas évitent de changer de province en période de COVID, mais on s’est quand même senti accueillis , dit-elle.

Une croissance inégale

La croissance de la population ne se fait pas de manière égale au Nouveau-Brunswick.

Le Nord, qui est plus âgé, plus vieillissant, peine encore à augmenter sa population , note l’économiste Richard Saillant, expert en politiques publiques. Madawaska, Victoria, Restigouche, Gloucester… on est encore en léger déclin.

Le nord du Nouveau-Brunswick, lors du recensement précédent, donc en 2016, était la région qui avait perdu le plus de population , a-t-il rappelé.

En général, les données du récent recensement surprennent agréablement M. Saillant. On a connu une bien meilleure performance en matière d'accueil de nouveaux arrivants que moi et beaucoup d'autres experts escomptaient il y a 5, 6 ou 7 ans , a-t-il mentionné en entrevue jeudi soir au Téléjournal Acadie.

L'économiste Richard Saillant à Fredericton en octobre 2019. Photo : Radio-Canada

Le comté de Kent a connu un certain dynamisme , ajoute-t-il, ainsi que Shediac et Moncton.

L’économiste souligne que le nombre de personnes qui prennent leur retraite est toujours supérieur au nombre de gens qui entrent sur le marché du travail.

Quand on regarde les données sur la population active, on a de plus en plus de besoins , dit-il. La population est croissante, la population est vieillissante, mais on n’a pas beaucoup de travailleurs.

Richard Saillant réitère un avertissement formulé lors de son entrevue de fin d’année au Téléjournal Acadie. Comme on le sait très bien, le Nouveau-Brunswick fait face à une pénurie de logements importante partout dans la province. Ça va être le défi numéro un.

D’après le reportage de Pascal Raiche-Nogue et avec des renseignements de Michèle Brideau