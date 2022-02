Recensement 2021 : des maires heureux à Saint-Félix-d’Otis et à Saint-Honoré

Les maires de Saint-Félix-d’Otis et de Saint-Honoré avaient de quoi se réjouir jeudi matin, alors que la veille, Statistique Canada révélait que leurs municipalités étaient celles qui avaient connu les plus fortes croissances de population au Saguenay-Lac-Saint-Jean entre les recensements de 2016 et 2021.

La grande gagnante de ce palmarès est Saint-Félix-d'Otis avec un gain de population de 16 % en cinq ans.

Le maire de la municipalité qui borde le lac Otis, Pierre Deslauriers, a affirmé que tout a été mis en place pour attirer des familles et que le travail a porté fruit.

On a ajouté des infrastructures. On a des sentiers. L'école, on donne des subventions. On est ouvert pour favoriser les familles qui s'installent dans notre municipalité. C'est sûr que les nouvelles familles, c'est ce qui assure la pérennité de notre municipalité , a-t-il vanté en entrevue jeudi.

La municipalité de Saint-Honoré a aussi été très proactive dans les dernières années pour attirer de nouveaux citoyens, comme le démontre la hausse de 10,8 % du nombre de résidents.

Saint-Honoré mise sur ses sept nouveaux quartiers résidentiels à bas prix en partenariat avec des promoteurs privés. D'ailleurs, un huitième quartier va se développer prochainement.

On dit toujours nous, les terrains sont 30 % moins chers qu'ailleurs et 30 % plus grands , a lancé le maire, Bruno Tremblay.

Des Honoriens convaincus

Les citoyens rencontrés partagent tous cet avis : la vie est moins chère à Saint-Honoré et les commodités sont présentes.

Les coûts sont moindres comparés à nos voisins de ville , a énoncé un citoyen en reprenant les arguments de son maire.

Ils ont un service numéro 1 ici, ça s'est rempli très vite ici, en moins de deux ans tout était plein , a vanté un autre, en pointant son quartier.

Le Domaine des grands boisés à Saint-Honoré est un des sept quartiers résidentiels en expansion dans la municipalité. Un huitième qui va s'ajouter. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

Une question d'argent et de proximité

L'aspect économique est l'une des raisons principales de cette migration vers les deux municipalités. La proximité avec Saguenay est aussi un vrai atout, selon les deux maires.

Je pense qu'il y a un engouement à Saint-Honoré depuis une dizaine d'années. Les gens sentent qu'on est près de Saguenay, les prix des terrains, les taxes, c'est un peu tout ça! , a poursuivi le maire Tremblay.

On a la zec Brébeuf, des terres publiques, de nombreux lacs qui sont reconnus. Je pense qu'on a une très belle municipalité et les gens en sont de plus en plus conscients , a plaidé de son côté le maire Deslauriers.

Pour ce qui est de Saguenay, la ville a perdu 0,8 % de ses citoyens en cinq ans.

D'après un reportage de Flavie Villeneuve