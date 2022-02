La Fédération des travailleurs de la Saskatchewan s’inquiète de la levée des mesures

Elle demande à la province de réinstaurer ces mesures pour assurer la sécurité des travailleurs sur les lieux de travail.

Pour J.R. Simpson, qui œuvre dans le milieu de l’éducation, le gouvernement continue de sous-estimer le système de l’éducation. La levée des mesures ne fera qu'augmenter le risque d’avoir la COVID-19 pour les élèves, le personnel et les familles .

La Fédération des travailleurs de la Saskatchewan SFL demande au gouvernement de maintenir la preuve de vaccination, d’offrir un accès public aux tests PCR et d’assurer un approvisionnement adéquat d'équipement de protection individuelle.

Elle demande aussi 10 jours de congé payé pour les travailleurs qui doivent s’absenter en raison de la maladie et réclame de la province qu'elle assure un nombre d'employés suffisant dans les écoles et les hôpitaux.

Le secrétaire-trésorier de la Fédération, Kent Peterson, croit que le premier ministre a tout simplement abandonné sa mission de fournir un environnement sécuritaire aux travailleurs.

Avec la levée des mesures, les milieux de travail et les communautés seront plus dangereux. Les travailleurs seront encore plus à risque , dit-il.

La Fédération des travailleurs de la Saskatchewan(Fédération des travailleurs de la Saskatchewan SFL ) croit que le maintien des mesures sanitaires est le meilleur moyen de sortir une fois pour toutes de la pandémie.

Avec les informations de Noémie Rondeau