Québec exhorte les médecins vaccinateurs à reprendre leur pratique habituelle

La situation est présentement stable et on observe une baisse de la vaccination , affirme le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec dans une directive adressée aux chefs d’établissements publics sanitaires.

Québec exhorte les médecins qui sont mobilisés actuellement dans la campagne de vaccination contre la COVID-19 à prioriser leurs tâches habituelles dans le réseau de la santé.

Le retour des médecins à leurs activités habituelles n'aura pas d'incidence sur l’administration des doses. Les gestionnaires de la vaccination vont employer les volontaires issus de l’initiative Je contribue – COVID-19 , assure le ministère.

Radio-Canada rapportait jeudi matin, photos à l’appui, que les centres de vaccination, à l'instar du Palais des congrès de Montréal, sont presque déserts depuis quelques jours, alors que le personnel est mobilisé du matin au soir et parfois payé en heures supplémentaires.

Avec des informations de Thomas Gerbet