L’arrière-pays de la Colombie-Britannique et de l’Alberta sous alerte d’avalanche

Les agences Avalanche Canada et Parcs Canada ont émis conjointement un avertissement spécial de danger d’avalanche en vigueur jusqu'au dimanche 13 février pour une large partie des massifs de la Colombie-Britannique et de l'Alberta.

Selon Avalanche Canada, le risque est élevé en raison des faiblesses d’une couche inférieure du manteau neigeux située environ 60 centimètres sous la surface.

Cet avertissement spécial s'applique aux régions suivantes :

Sea to Sky;

l'intérieur de la côte sud;

Cariboos;

nord et sud Columbias;

Kootenay-Boundary;

Purcells;

et les parcs nationaux Jasper et Glacier.

James Floyer, prévisionniste d'Avalanche Canada, explique que cette couche peut déclencher de grandes avalanches, mais qu'elle est également assez peu profonde pour être déclenchée par un humain ou une machine.

Les prévisions de températures chaudes et d'ensoleillement contribueront à ce problème cette fin de semaine , ajoute-t-il.

Cette couche faible est la plus active à l'altitude de la limite des arbres, où la forêt s'ouvre et cède la place à l'alpin , précise l’agence, qui invite les randonneurs et les usagers de l'arrière-pays à éviter les terrains complexes et à ne se regrouper que dans certains endroits.

Selon Avalanche Canada, les pentes à angle inférieur ou les zones densément boisées, où les cimes des arbres se touchent, seront de meilleurs choix tant qu'elles ne sont pas menacées par des pentes abruptes en amont.

Dans les conditions actuelles, les pentes peu boisées n'offrent pas de protection contre les avalanches et pourraient être encore plus dangereuses en raison du risque d'être emportées dans les arbres , souligne James Floyer.

L'agence invite les usagers des montagnes à vérifier les prévisions d'avalanches régionales avant de partir, à se munir de l'équipement de sauvetage essentiel, incluant émetteur-récepteur, sonde et pelle, et à s'assurer d'avoir les connaissances nécessaires pour l'utiliser.