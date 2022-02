Une autre enveloppe suspecte livrée à un député en Nouvelle-Écosse

Selon une conseillère du député, Natasha Kochhar, l'enveloppe ne portait pas d'adresse d'expéditeur. Le personnel n’a pas ouvert l’enveloppe, mais elle semblait contenir plusieurs feuilles de papier.

Le bureau du député Kelloway à Dominion a été évacué jeudi après-midi.

Mike Kelloway, député fédéral de Cap-Breton-Canso (archives) Photo : Tom Ayers/CBC

Plus tôt cette semaine, trois députés de la Nouvelle-Écosse ont reçu des enveloppes suspectes, dont au moins une contenait des images troublantes et un irritant apparent pour la peau et les yeux. Une autre enveloppe suspecte a aussi été livrée à l’hôtel de ville d’Halifax.

La conseillère du député Kelloway a avoué être ébranlée par la situation. Elle dit que l’enveloppe correspondait à la description de celles envoyées aux députés Rick Perkins et Chris d’Entremont.

Tous les employés du bureau de circonscription sont maintenant en télétravail, pour le moment.

La police régionale du Cap-Breton affirme avoir saisi l’enveloppe, une enquête est en cours.