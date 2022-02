Litige avec West Fraser : les utilisateurs de la zec La Lièvre manifestent

Les manifestants, pancarte à la main, ont dénoncé la présence des camions lourds de la compagnie West Fraser sur un chemin qui ne s’y prêterait pas, selon eux.

Au coeur du litige se trouve un tronçon de cinq kilomètres utilisé par la majorité des 600 membres de la zec, mais aussi par les camions de l'entreprise qui transportent du bois jusqu'à son usine de Chambord.

Selon la zec, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) aurait déclaré que la compagnie n'aurait pas respecté l'entente qui l'oblige à passer par un chemin plus long de deux kilomètres, réservé aux compagnies forestières.

On a eu une réponse hier soir comme quoi West Fraser n'avait pas respecté son entente, puis ils vont être pénalisés en conséquence de leur entente de récolte. Mais on a aussi le fait que le ministère n’est pas capable de les obliger à respecter cette entente. [...] Ce qu'ils nous ont dit c'est que les mécanismes légaux, il n'y a pas les outils nécessaires d'injonction et de mise en demeure pour être capable d'obliger West Fraser à respecter son entente , a plaidé le directeur général de la zec La Lièvre, Stéphane Turcot.

Dans un communiqué envoyé aux médias jeudi après-midi, West Fraser affirme plutôt que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP aurait entériné la façon de faire de l'entreprise.

La priorité de West Fraser dans ce dossier demeure la sécurité des utilisateurs du réseau; les citoyens, les membres de la zec et nos entrepreneurs. Il est important pour tous que nous utilisions les voies de circulation les plus sécuritaires. À cet effet, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a procédé à une évaluation du dossier et confirmé que les chemins empruntés actuellement sont les plus courts et sécuritaires , a affirmé l’entreprise.

Aucune réponse n'a été obtenue du côté du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP par Radio-Canada.

Les manifestants craignent pour leur sécurité lorsque les camions circulent sur le chemin dédié aux utilisateurs. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Contre la compagnie

Lors de la manifestation jeudi matin, les personnes présentes en avaient long à dire sur la compagnie forestière.

West Fraser, ils se sont sacrés de nous autres, comme si on n’existait pas. [...] Si ça continue comme ils font présentement, je peux vous prédire qu'il va y avoir un accident grave , a lancé Mario Fortin, un manifestant.

La zec a dénombré sept sorties de route cette année.

Ces gens-là n'ont pas de radio nécessairement dans leur véhicule, a souligné Stéphane Turcot, en parlant des villégiateurs. Les chemins n'ont pas été construits pour ce genre de transport là. Quand les femmes montent et qu'elles ont peur du camion et il y a des gars aussi qui ont peur... on se ramasse en bout de ligne que des gens ne se sentent pas en sécurité de circuler.

Des membres du club de motoneige Passe-Partout Roberval étaient également présents à la manifestation à la zec La Lièvre. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Il y a aussi la route qui se dégrade, affirment les manifestants.

Ce qui se produit, c'est qu'on a mis du concassé en dessous. Mettons qu'il y en a quatre pouces. Le sable rentre là-dedans et ça brise notre chemin, notre concassé , a montré Gérald Bonneau, un autre utilisateur.

Toujours dans son communiqué, l'entreprise s'est dite ouverte à discuter avec la zec et s'engage à effectuer les réparations qui pourront être requises au printemps.

On espère que le bureau du ministre Dufour va continuer dans la réflexion qui a été faite hier , a clamé en guise de conclusion Dany Morin, un représentant de la zec.

L'usine de Chambord est passée aux mains de West Fraser lors de l'achat de la compagnie Norbord qui s'est officialisé en février 2021. L'usine était alors fermée et a été redémarrée depuis.

D’après un reportage de Laurie Gobeil