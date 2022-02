L’Abitibi-Ouest se mobilise pour augmenter sa population

En 2001, l’ISQ évaluait la population de la MRC à 22 324 alors que ce nombre est passé à 20 580 en 2021. Une diminution de près de 10 % en l’espace de vingt ans, ce qui en fait le deuxième secteur de l’Abitibi-Témiscamingue ayant connu la plus forte baisse de résidents, après la MRC de Témiscamingue.

Population estimée de la MRC d’Abitibi-Ouest Population estimée de la MRC d’Abitibi-Ouest Année Population estimée 2001 22 324 2006 20 896 2011 20 122 2016 20 584 2017 20 543 2018 20 595 2019 20 581 2020 20 556 2021 20 580

Le directeur général du Carrefour jeunesse emploi d’Abitibi-Ouest (CJEAO), Sébastien Bélisle, croit que la quasi absence de formations collégiales et universitaires sur le territoire pourrait expliquer en partie le déclin de la population observé depuis plusieurs années.

Il n’y a pas de cégep ni d’université. Les jeunes doivent quitter, souvent à Rouyn-Noranda ou ailleurs au Québec. Ça a un impact majeur. Il faut donc travailler plus fort pour les ramener sur le territoire , considère-t-il.

Sébastien Bélisle, directeur général du Carrefour jeunesse emploi d’Abitibi-Ouest (archives). Photo : Radio-Canada / Félix B. Desfossés

Se concentrer sur les jeunes

Le maire de Taschereau, Michaël Otis, indique que sa municipalité compte plusieurs jeunes familles. Il croit que les petites localités comme la sienne doivent jouer un rôle de premier plan pour attirer de nouveaux habitants.

Ce qui fait que les gens vont vouloir s’établir en dehors des grands centres, c’est la qualité de vie qu’ils peuvent apporter à leur famille. On mise là-dessus et on va travailler sur des projets structurants qui vont permettre une vie communautaire beaucoup plus intéressante , souligne-t-il.

Le préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest, Jaclin Bégin, estime d’ailleurs que certaines municipalités ont mis en place plusieurs initiatives leur permettant de limiter la perte de résidents.

Il y a certains secteurs qui ont réussi à être attractif pour de nouvelles familles. On veut étendre ces façons de faire à l’ensemble du territoire. On réalise actuellement des [groupes de discussion] afin de se parler tous ensemble et de partager les bons coups des municipalités , signale-t-il.

Le préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, Jaclin Bégin. Photo : Gracieuseté / MRC d'Abitibi-Ouest

Accompagner les nouveaux arrivants

Sébastien Bélisle rappelle que l’Abitibi-Ouest accueille chaque année de plus en plus de jeunes issus de l’immigration.

Il y en avait presque pas il y a dix ans. On en a accompagné vingt-cinq dans la dernière année [au CJEAO]. Ça va changer le portrait et c’est super , précise-t-il.

La mairesse de Palmarolle, Véronique Aubin, soutient que les municipalités doivent offrir le plus de soutien possible à ces personnes afin qu’elles ne songent pas à quitter vers des centres urbains.

C’est toujours plaisant d’avoir une personne qui va t'apporter dans des lieux où que tu vas pouvoir socialiser ou à des endroits où elle va pouvoir dire, regarde, toi tu as accès à ça, voici des numéros de téléphone pour avoir accès à d’autres services qui sont à l’extérieur du village , donne-t-elle comme exemple.

Nouvelles technologies et entrepreneuriat

La directrice générale de la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) d’Abitibi-Ouest, Thérèse Grenier, fait remarquer que la croissance du télétravail depuis le début de la pandémie de COVID-19 est une opportunité à saisir pour la MRC.

Dans la mesure où on a des connexions Internet qui sont intéressantes, on voit déjà qu’il y a des gens qui seraient prêts à faire un retour en région , note-t-elle.

Le CJEAO participe à plusieurs campagnes de recrutement afin d’attirer de nouveaux entrepreneurs sur le territoire.

Quand on fait du recrutement à l’extérieur de Montréal et ailleurs, on dit souvent aux gens, si tu as le goût de construire quelque chose, on a un beau terreau fertile pour toi parce qu’ici il y a de l’espace , raconte Sébastien Bélisle.

La MRC d’Abitibi-Ouest doit dévoiler dans les prochains jours son nouveau plan d’attraction du territoire. De son côté, le CJEAO travaille à développer un campus virtuel où des personnes pourraient suivre des cours collégiaux et universitaires sans devoir quitter le secteur.