Un procès sur la constitutionnalité des mesures sanitaires débute à Calgary

La juge de la Cour du Banc de la Reine Barbara Romaine préside l’audience.

Le Centre de justice pour les libertés constitutionnelles et le cabinet Rath and Company défendent les plaignants.

Ils ont fait valoir que la province a mal géré la crise sanitaire et a tenu à sauver le système de santé au détriment d'autres aspects de la société, dont les aspects de santé mentale.

Les avocats ont aussi affirmé que le virus qui cause la COVID-19 tue moins les personnes plus jeunes et en bonne santé et que les restrictions imposées par le gouvernement sont pires que la pandémie.

L’avocat Jeffrey Rath a ouvert son argumentaire en disant que la COVID-19 n'est pas plus grave qu'un rhume saisonnier.

Les enfants ne meurent pas du coronavirus , a déclaré Jeffrey Rath. En Alberta jusqu'ici, 126 enfants de moins de 19 ans ont été admis aux soins intensifs, et 5 sont morts de la COVID-19, selon les données provinciales.

Les vastes mesures radicales de santé publique qui ont été imposées à la société causent plus de mal que de bien à la majeure partie de notre société , a ajouté Jeffrey Rath.

Dans l'après-midi, l'avocat Nicholas Parker, qui défend la province, a contesté les qualifications et l’expertise de Jay Bhattacharya, professeur à l’Université Stanford, qui s'oppose au confinement.

Ce dernier a aussi témoigné lors d’un procès similaire au Manitoba qui s’est terminé à l’automne. Le juge dans cette affaire a conclu que les restrictions ne violaient pas les droits constitutionnels dans cette province.

En décembre 2020, les demandeurs du recours en Alberta n'ont pas obtenu d'injonction temporaire de suspendre les restrictions sanitaires, en attendant la tenue de leur procès.

La juge a alors décidé que le risque de transmission de la COVID-19 était réel et a refusé d'accorder l'injonction.

Le procès en cours doit durer deux semaines.