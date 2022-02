« Pas suffisamment de ressources pour arrêter les manifestants », dit la police d’Ottawa

On est incapables, avec les ressources actuelles, de bloquer toutes les sources de ravitaillement , a déclaré Peter Sloly, lors d’une conférence de presse, jeudi après-midi.

Ce dernier a fait le point sur les manifestations qui paralysent le centre-ville de la capitale fédérale depuis maintenant deux semaines.

Le chef Sloly maintient que dès que des renforts arriveront, nous pourrons alors arrêter ceux qui enfreignent les règlements et les lois , promet-il.

Les journalistes l’ont notamment questionné sur les menaces des autorités qui ne semblent avoir eu de conséquence jusqu'à présent. Malgré les mises en garde des forces de l'ordre, le système de ravitaillement des protestataires semble en effet se maintenir sans problème.

Les manifestants opposés aux mesures sanitaires et leurs supporters ont établi plusieurs campements à divers endroits dans la ville, où ils peuvent se procurer combustible et nourriture.

Peter Sloly a évoqué de nouveau l’ampleur du mouvement qu'il a qualifié de jamais vu .

BBQ, bois de chauffage et propane près des campements des camionneurs au site Coventry (Archives) Photo : Radio-Canada / Raphael Tremblay

Un mouvement bien organisé

Force est de constater que le mouvement de contestation est très bien organisé. Le chef de police de la ville d'Ottawa a confirmé que selon les services de renseignements des autorités, ce mouvement de protestation compte des centrales au pays, mais aussi à l’étranger .

Le mouvement est alimenté par d’importantes sources de financement, ajoute-t-il, dont plusieurs en provenance de l’extérieur du pays.

Le chef de police Peter Sloly s'attend encore à voir plusieurs manifestants débarquer au centre-ville d'Ottawa au cours de la fin de semaine et les a pressés de changer leurs plans, en point de presse jeudi.

« S'il vous-plaît, ne venez pas »,a-t-il demandé.

Un certain progrès, dit le chef de police

Le chef de la police d’Ottawa a affirmé que ses troupes ont malgré tout réalisé un certain progrès sur le terrain, grâce , entre autres, à la présence d’experts négociateurs venus de tous les coins de l’Ontario.

Il soutient que les camions sont moins nombreux dans le centre-ville qu'il y a deux semaines, et les manifestants également.

Des images de la manifestation des camionneurs à Ottawa, le 10 février 2022 Photo : Radio-Canada / Alexis Tremblay

Peter Sloly a d'ailleurs tenu à décrire l’évolution de la situation depuis les dernières 24 heures, jeudi.

Nous avons réussi à négocier le départ de 22 camions, dont 12 qui étaient stationnés au campement illégal du chemin Coventry et une dizaine sur la rue Wellington , a fait état le chef de police.

Il a poursuivi en expliquant que plus de 1700 constats d’infraction ont été distribués à ce jour. Il y a eu 25 arrestations, dont plusieurs pour méfait et menaces.

La police dit également avoir ouvert 126 enquêtes en lien avec l’occupation du centre-ville, jusqu’à présent.

Plus de 400 incidents ont aussi été rapportés sur la ligne de dénonciation de crimes à caractère haineux, mais le chef Sloly a martelé qu’il faut plus de ressources pour resserrer l’étau.

Du renfort attendu

Les discussions sont toujours en cours avec les gouvernements fédéral et ontarien pour obtenir du renfort. Les pourparlers se poursuivent également avec la Police provinciale de l’Ontario (PPO) et une douzaine de corps policiers de la province.

Des discussions encourageantes se seraient déroulées depuis deux jours, ajoute Peter Sloly.

Plus de ressources signifie plus de renfort, et donc des résultats plus rapides pour résoudre ce conflit pacifiquement, conclut-il.

« Des ressources s’en viennent. J'en suis pratiquement certain. » — Une citation de Peter Sloly, chef de la police d'Ottawa

Une facture de plus de 10 M pour la sécurité publique

Quoi qu'il en soit, ce mouvement de contestation coûte cher. Le chef de la police estime que chaque journée de manifestation coûte entre 700 000 $ et 800 000 $, tout dépendant des ressources sur le terrain.

Il précise que ces coûts sont en augmentation. Même si l’ensemble des dépenses n’a pas encore été comptabilisé, le chef Sloly est catégorique : la facture totale, déjà, dépasse assurément les 10 millions $.