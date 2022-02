L’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse fermée aux visiteurs

Nous avons été informés de plusieurs menaces, spécifiques et non spécifiques, concernant l’Assemblée législative et d’autres lieux avoisinants , affirme James Charlton, greffier en chef, par courriel.

Tous les membres du personnel, les médias et les témoins des comités peuvent toujours accéder à l’édifice. La fermeture aux visiteurs sera en vigueur jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de risques liés à la sécurité.

Le greffier affirme qu’il travaille en collaboration avec la police d’Halifax et la GRC.

Lorsqu’on lui demande si les menaces pourraient être liées aux manifestations à Ottawa, le greffier Charlton indique qu’elles sont un facteur .

Avec des informations de CBC et d’Adrien Blanc