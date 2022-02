Scott Moe critiqué pour avoir refusé de dénoncer les manifestations anti-vaccin

Le premier ministre Scott Moe fait face aux critiques pour avoir refusé de dénoncer les manifestations en cours contre le passeport vaccinal à Ottawa et aux postes frontaliers canado-américains.

Lors de son passage à l’émission Power & Politics mercredi, le premier ministre Scott Moe n'a pas dénoncé les agissements du convoi des camionneurs dans la capitale fédérale.

Contrairement à certains de ses homologues provinciaux, Scott Moe n'a pas non plus demandé aux manifestants de rentrer chez eux.

Il dit comprendre le message que veulent faire passer ces derniers, soit de mettre un terme aux mesures sanitaires afin de privilégier un retour à la vie telle qu’elle était avant la pandémie.

La majorité de ces personnes sont fatiguées des mesures sanitaires en place. Elles veulent aller de l’avant tout en vivant avec les risques à venir liés à la COVID-19 et aux variants , a-t-il déclaré.

Scott Moe veut aussi que le gouvernement fédéral annule ses mesures sanitaires, comme le fait la Saskatchewan, où elles prennent fin le 1er mars.

Le chef du Nouveau Parti Démocratique (NPD) de la Saskatchewan, Ryan Meili, a critiqué le premier ministre en disant qu'il avait eu l'occasion de condamner les manifestations et leurs messages.

Ryan Meili a été explicite en conférence de presse jeudi au sujet du message des manifestants : un message anti-vaccin, contre la science, un message de personnes qui parlent de renverser notre guvernement élu, un message où nous voyons QAnon, où nous voyons des croix gammées , a-t-il rappelé.

« Il fut un temps où c'était quelqu'un qui s'exprimait contre les blocages. » — Une citation de Ryan Meili, chef du NPD de la Saskatchewan

De son côté, le professeur titulaire en études politiques à la Faculté des sciences sociales de l’Université d'Ottawa Daniel Stockemer affirme qu’il est désolant que Scott Moe n’ait pas clairement dénoncé les activités parfois illégales de certains manifestants à Ottawa.

Peu importe où on est sur le spectrum politique, on ne peut pas ne pas condamner ces manifestations sans permis, illégales et qui paralysent la vie publique , dit-il.

M. Stockemer affirme que si les autorités continuent à laisser faire ces manifestants, cela pourrait engendrer un dangereux précédent pour la démocratie canadienne.

Avec les informations de Mercia Mooseely, Katia St. Jean et Yasmine Ghania