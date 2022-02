Des jeunes et des médecins contre la hausse de la norme sur le nickel

Les voix continuent de s’élever sur le sujet. Le gouvernement souhaite faire passer à 70 nanogrammes par mètre cube la limite quotidienne d’émission de particules de nickel dans l’air. C'est cinq fois plus que la norme actuelle.

La manifestation de jeudi, en fin de journée, permet au collectif Pour la suite du monde de se faire entendre. Ce collectif, principalement composé de jeunes militants, affirme que le gouvernement ne peut plus ignorer la santé de ses citoyens .

La trentaine de personnes présentes devant le parlement à Québec au début du rassemblement. Photo : Radio-Canada / Pascale Lacombe

L’événement a reçu des appuis, comme celui du député de Québec solidaire (QS) Sol Zanetti, ainsi que de la Table citoyenne littoral Est.

Plein de scientifiques qui ont parlé, qui disent que ça ne tient pas la route cet assouplissement. Maintenant, on dirait que le gouvernement a plus peur des menaces de l’industrie, que pour la santé. Nous, on lutte pour la santé de la population , a affirmé le député de Jean-Lesage lors de la manifestation.

Une cinquantaine de personnes étaient présentes. Les participants se rassemblaient aussi pour dénoncer le projet de troisième lien.

Les jeunes avaient aussi préparé des pancartes contre le troisième lien. Photo : Radio-Canada / Israel Tanguay

Impacts potentiellement néfastes

L’Association québécoise des médecins pour l’environnement (AQME) s’est également exprimée sur le sujet jeudi après-midi, disant avoir fait une analyse exhaustive du dossier.

Elle juge que l’application du principe de précaution est de mise .

En plus d’assouplir la norme quotidienne, le gouvernement souhaite ajouter une norme annuelle de 20 ng/m3 de nickel dans l'air, similaire à la norme européenne. Selon la Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, présidente de l’Association québécoise des médecins pour l’environnement AQME , Québec devrait plutôt se baser sur la valeur guide de 3 ng/m3 de l’Organisation mondiale de la santé.

Des gens de tous âges étaient présents. Photo : Radio-Canada / Israel Tanguay

L’association fait aussi valoir que l’enjeu est grand dans le secteur de Limoilou, à Québec. La population vit dans un secteur qui est affecté par un grave enjeu d’îlots de chaleur et d’exposition à d’autres polluants atmosphériques. Si le gouvernement du Québec est prêt à réviser une norme à la hausse pour l’industrie, il devrait être prêt à adopter les nouvelles normes revues à la baisse de l’Organisation mondiale de la santé OMS en 2021 pour protéger l’ensemble des Québécois , ajoute le Dr Frédéric Tupinier-Martin, résident en santé publique et membre de l’Association québécoise des médecins pour l’environnement AQME .

Motion de Québec solidaire QS rejetée

Plus tôt jeudi, Québec solidaire a réclamé une consultation publique de la Commission des transports et de l'environnement sur cet enjeu.

La députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, souhaite que le gouvernement de la Coalition avenir Québec CAQ réunisse différents acteurs pour faire le point sur les répercussions de cet assouplissement à Québec, mais aussi ailleurs dans la province.

Le gouvernement y voit l’aspect économique. Mais il y a la santé. Et on s’inquiète partout au Québec, comme en Abitibi avec la Fonderie Horne qui émet aussi du nickel. On n'a aucune idée de ce que ça fait dans l’air , a-t-elle affirmé en point de presse à l’Assemblée nationale.

La Fonderie Horne à Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

De son côté, le gouvernement se défend de faire passer les industries avant la population. Même s’il admet que l’aspect économique compte dans sa décision, il dit vouloir s’assurer de maintenir un équilibre pour préserver la santé humaine.

La Coalition avenir Québec CAQ a rejeté la motion de Québec solidaire QS concernant la consultation publique. Une consultation publique par écrit est en cours par le ministère de l’Environnement et se poursuit jusqu’au 20 février.

Avec la collaboration de Pascale Lacombe