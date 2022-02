Sainte-Thècle : gestion de crise à l’hôtel de ville

La municipalité de Sainte-Thècle a dû prendre des moyens extraordinaires pour parvenir à garder son hôtel de ville ouverte et offrir les services à la population. Des employés municipaux de Saint-Tite y seront prêtés temporairement, en l'absence de la quasi-totalité du personnel de bureau.

Ce n'est très certainement pas la première municipalité qui doit composer avec trois employés en moins, mais pour Sainte-Thècle, ces trois personnes représentent 75% du personnel.

Voilà tout un défi opérationnel pour le maire Michel Rheault. Le 31 janvier, il n'a eu d'autres choix que de fermer temporairement l'hôtel de ville.

On a fermé parce qu'on n'avait seulement qu'une employée. Dans cette journée-là, on a fait des appels pour nous aider, avoir du soutien , explique-t-il

Les trois employés en question seront absents pour une période indéterminée. Afin de maintenir les services municipaux, trois personnes ont été embauchées d'urgence pour un mandat temporaire. En début de semaine, le conseil municipal s'est entendu avec la ville de Saint-Tite afin qu'un employé qualifié puisse assumer les tâches de comptabilités.

La MRC de Mékinac, on a 10 municipalités... On est des personnes tissées très très serrées. J'ai fait des appels et une municipalité nous a fourni des personnes, il y a aussi un organisme qui nous a aidés à rétablir les services.

Le maire de Sainte-Thècle, Michel Rheault, a fait l'embauche de deux firmes privées pour tenter d'assainir le climat à l'hôtel de ville. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Le maire s'en est dit fort reconnaissant.

On va pouvoir saisir la balle au bond et les aider à notre tour, si c'est possible.

Des tensions entre les murs

Lorsqu'il retrouvera un effectif complet, le maire devra relever un second défi : rétablir un climat de travail harmonieux et productif. La municipalité a fait appel à une firme privée pour produire un diagnostic organisationnel.

Un second cabinet-conseil a aussi été embauché. L’encadrement qui sera offert par leur consultant coûtera 175$ l’heure à la municipalité. C’est sans compter ses frais de déplacement. On ignore toutefois combien de temps ces services seront requis.