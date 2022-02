Le retour des Grandes Fêtes Telus est confirmé

L’équipe du festival est fébrile. Les organisateurs peinent à croire que c’est le retour des grands événements.

Pandémie oblige, la plupart des organisateurs de festival de l’Est-du-Québec doivent tout de même élaborer plusieurs scénarios en fonction du portrait sanitaire.

Toutefois, l’annonce de la levée presque entière des mesures sanitaires dès le 14 mars permet aux Grandes Fêtes Telus d’envisager un festival d’envergure.

Jusqu'à 80 000 festivaliers pourront assister aux spectacles de l'été 2022, selon les organisateurs. Les détails de la programmation artistique seront dévoilés d’ici la fin du mois de mars.

On était sur pause [depuis le reconfinement]. Mais là toutes les équipes sont prêtes à travailler. Il y a un dynamisme incroyable depuis cette semaine dans toute l’industrie artistique , raconte Sébastien Tremblay, le président des Grandes Fêtes Telus. Je parlais avec des agents d’artistes et on a l’impression que tout est revenu comme avant. Ça donne du gaz! , s’exclame M. Tremblay.

La prestation de Redfoo en 2018 à Rimouski. Photo : Radio-Canada

Retour des artistes internationaux?

Le contexte pandémique a contraint les organisateurs de festivals à présenter majoritairement des artistes canadiens. Or, des pourparlers entre l’équipe des Grandes Fêtes Telus et des artistes internationaux sont en cours.

Le calendrier de déconfinement du Québec permet d’enclencher le processus de planification de l’événement et de négocier avec des artistes internationaux.

On a travaillé avec des clauses sur la pandémie dans nos contrats [avec les artistes]. Ça devient dur quand d’autres provinces ou d’autres pays n’ont pas les mêmes restrictions [sanitaires] que nous , explique Sébastien Tremblay.

Les promoteurs des Grandes Fêtes Telus ne sont pas les seuls à tenter d’attirer des artistes de l’extérieur du pays. C’est aussi le cas du Rendez-vous des Grandes Gueules qui se tient à Trois-Pistoles au début de l’automne.

On va certainement aller de l’avant pour leur réserver une place au festival. On se croise les doigts pour que ce soit possible et on a espoir que oui cette année , témoigne la directrice générale, Gabrielle Ayotte-Garneau.

Gabrielle Ayotte Garneau, directrice générale des compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles (archives). Photo : Radio-Canada

Les festivaliers devront faire vite pour acheter des billets. Certains organisateurs de l’Est-du-Québec prévoient des ventes records pour l’été 2022.

Selon un reportage d’Isabelle Damphousse