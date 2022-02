Estrie Aide cesse de vendre des électroménagers d’occasion

L’organisme a annoncé la nouvelle sur sa page Facebook jeudi. Son directeur général Michel Lesage se désole de la situation. Selon lui, elle est liée à un manque de personnel.

La principale raison, c’est le manque de main-d'œuvre spécialisée pour effectuer des réparations ou faire les vérifications lorsqu’on veut les vendre au magasin , explique-t-il.

On a perdu un technicien, et on n’est pas capable d’en trouver avec les mêmes conditions du marché. Avec le manque de main-d'œuvre, les conditions salariales sont à la hausse et on n’est pas capable d’offrir quelque chose de similaire en tant qu’OSBL [organisme sans but lucratif ], ajoute-t-il.

Un service très prisé

Sur les réseaux sociaux, la nouvelle a fait réagir plusieurs dizaines d’internautes. Ils s'inquiètent notamment pour les plus démunis.

Estrie Aide cessera de vendre des électroménagers dès le 1er mars. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Estrie Aide, c’était l’endroit qui en vendait le plus [d’électroménagers] [...] Le Partage fait ce travail-là aussi, mais ils ont très très peu d’électros. L'Armée du salut le fait, mais vend les vêtements en premier, c’est ça qui est la priorité , se désole Mario Mercier, porte-parole de l’Association des locataires de Sherbrooke.

« Je suis vraiment attristé. » — Une citation de Mario Mercier, porte-parole de l’Association des locataires de Sherbrooke

Je n’ai aucun blâme à donner à l’organisme, mais je sais que pour les gens plus pauvres et une bonne partie de la population [...], c’était un service très prisé , remarque-t-il.

Depuis jeudi, il n'est plus possible de faire appel à Estrie Aide pour que ses employés viennent récupérer les appareils à donner. L’organisme suggère d'aller les porter aux deux écocentres de Sherbrooke.

Contactée par Radio-Canada, la directrice du Bureau de l’environnement de Sherbrooke Ingrid Dubuc a indiqué ne pas savoir à quoi s'attendre quant au nombre d'appareils supplémentaires qui seront envoyés aux écocentres. Elle dit cependant ne pas s’en inquiéter.

Elle précise que les écocentres ne sont pas en mesure d'évaluer les possibilités de donner une deuxième vie aux électroménagers qui y sont jetés.

Avec les informations de Fanny Geoffrion