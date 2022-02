Les locations à court terme dans la mire du Canton de Potton

Selon le maire Bruno Côté, cette industrie qui a pris de l'ampleur dans les dernières années empêche bien des familles de s'installer sur son territoire.

La municipalité fait des pieds et des mains pour garder les jeunes familles dans la municipalité et des familles perdent l'accès à la propriété au profit d'entreprises qui font de la surenchère lors de l'achat de bâtiments pour des fins exclusives de locations à court terme , explique Bruno Côté.

Des nuisances majeures

Le maire souligne qu'en plus du problème d'accès à la propriété, le bruit et les nuisances occasionnés par certains visiteurs viennent troubler la paix du secteur.

L'hébergement à court terme pose aussi problème pour la cueillette des matières résiduelles. M. Côté affirme que les locataires temporaires ne prendraient pas toujours le temps de bien trier les déchets, ce qui occasionne d'importants problèmes à la municipalité.

« Souvent, c'est le premier bac du bord où tout va dedans et ça a des conséquences pour l'administration municipale qui se fait refuser des camions à la station de tri parce que les matières sont trop contaminées. » — Une citation de Bruno Côté, maire du Canton de Potton

Selon le maire, les problèmes liés aux déchets sont plus fréquents dans les secteurs où la location à court terme est courante.

Évaluer comment l'encadrer

Devant ces problèmes grandissants, le conseil municipal entend évaluer comment freiner ce type de location.

Est-ce qu'on veut permettre aux citoyens de faire la location de leur résidence principale ? Est-ce qu'on veut l'empêcher aux entreprises ? Est-ce qu'on veut le faire par secteur ou travailler avec un système de jetons pour chaque secteur , souligne le maire. Il s'agit des questions que les conseillers se poseront au cours des prochaines semaines pour endiguer le problème.

Le Canton de Potton souhaite également évaluer les options disponibles avec les municipalités environnantes qui éprouvent les mêmes problèmes

« D'adopter un règlement pour interdire la location à court terme et d'avoir les moyens administratifs de les faire respecter, c'est autre chose, surtout dans une petite communauté comme la nôtre. » — Une citation de Bruno Côté, maire du Canton de Potton

Ce nouveau règlement devra également prendre en compte le tourisme qui est un important moteur économique dans la municipalité.

On est encerclé par le lac Memphrémagog et les montagnes vertes. Pour garder nos visiteurs, on doit être capables d'offrir un service pour que les gens y passent la nuit, donc le Airbnb semblait indiqué il y a quelques années , explique Bruno Côté.

Même si la location à court terme ne semble plus être la solution pour loger les touristes à Potton, le maire admet qu'il faudra trouver une alternative. À son avis, la vitalité touristique du secteur est directement liée à l'hébergement sur place.