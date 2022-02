Adam Driver jouera le créateur de Ferrari dans un film de Michael Mann

Cinéaste culte spécialisé dans les films policiers comme Tension (Heat), Collatéral (Collateral) et Miami Vice, Mann travaille sur ce projet depuis deux décennies.

Enzo Ferrari (1898-1988), concepteur des fameuses voitures de sport qui portent son nom et l’un des pionniers de la Formule 1, s’inscrit parfaitement dans le catalogue des personnages ultra disciplinés, obsédés par leur métier, accros au risque, que le réalisateur de 79 ans a l’habitude de transposer au grand écran.

Enzo Ferrari au volant d'une de ses voitures Photo : Getty Images / Evening Standard

L’intrigue de Ferrari se déroule durant l’été 1957. La compagnie fondée par Enzo est au bord de la faillite, et son mariage pâtit du décès d’un de ses fils et d’accusations d’infidélité. L’ex-pilote automobile décide alors de miser tous ses jetons sur les Mille Miglia, la plus prestigieuse des courses d’endurance en Italie.

Le scénario a été coécrit par Michael Mann et Troy Kennedy-Martin, un connaisseur des bolides rapides, qui a notamment scénarisé la version originale d’Un boulot à l'italienne (The Italian Job). Les deux hommes se sont inspirés du livre de Brock Yates The Man and the Machine, publié en 1991.

Michael Mann a déclaré mercredi au sujet de sa distribution être enchanté de pouvoir compter sur ces artistes merveilleusement talentueux, qui donneront vie à des personnages uniques sur place à Modène et en Émilie-Romagne .

Michael Mann Photo : getty images for dga / Alberto E. Rodriguez

Mes espoirs sont comblés , a-t-il ajouté par voie de communiqué.

Avant de voir Ferrari, dont la date de sortie n’est toujours pas connue, les fans du cinéaste pourront se rabattre sur Tokyo Vice, série télé portant sur les tribulations d’un journaliste américain en poste dans la capitale japonaise, qui s’empêtre dans des histoires de corruption.

Producteur délégué de la série, Michael Mann a réalisé le premier épisode, qui sera diffusé sur HBO Max le 7 avril.