La question revient année après année. Comment disposer de façon écoresponsable de son sapin naturel après qu’il ait illuminé notre temps des Fêtes? Le Cégep de Lévis a une solution écologique à proposer. En effet, l’institution scolaire a, du 3 au 19 janvier, lancé un appel à tous sur sa page Facebook pour récolter des sapins naturels. La réponse des citoyens a été si importante que le Cégep a dû raccourcir la période de récolte!

Une partie des sapins naturels recueillis par le Cégep de Lévis. Photo : Gracieuseté : Cégep de Lévis

Le projet consiste à distiller, à aller chercher ce qui est bon dans le sapin, avant de le jeter. On veut donc extraire l’huile essentielle qui se retrouve dans le sapin explique Carmen Tibirna, professeure et coordonnatrice du programme de techniques de procédés industriels.

Un projet scolaire écoresponsable

Des finissants mènent ce projet éducatif depuis leur retour en classe, le 21 janvier. Certains d’entre eux ont même consacré quelques heures au projet avant cette date, par passion et par enthousiasme.

Les étudiants ont donc pu apprendre comment réaliser une hydro--distillation sur une matière non toxique en plus d'apprendre différentes techniques d'analyse à travers cette activité spéciale.

Première étape, on coupe nos branches. Ensuite, on les met dans le broyeur pour obtenir de plus petits copeaux. Puis, on les met dans le réacteur. L’eau au bas du réacteur s’évapore en entraînant les huiles essentielles. Par un procédé de condensation, on peut les recueillir avec l’eau. Il ne reste qu’à les décanter et à mettre les huiles essentielles dans des bouteilles , précise Olivier Turcotte, étudiant finissant.

L'étudiant Olivier Turcotte expliquant les différentes étapes pour récolter les huiles essentielles d'un sapin naturel. Photo : Radio-Canada / Marie-Audrey Houle

La moitié de la production d’huile essentielle va aux donneurs, ceux qui ont voulu inscrire leur nom. L’autre moitié va rester ici pour l’entreprise-école de notre programme pour financer des projets scolaires futurs , précise Mme Tibirna.

Au moment de notre passage, le 1er février dernier, 136 sapins avaient été distillés pour une production de 3 litres d’huile essentielle, ce qui représentait la moitié des sapins reçus selon Mme Tibirna. En tout, ce sont 56 donneurs qui s’étaient enregistrés, d’autres avaient tout simplement offert leur sapin sans laisser leurs coordonnées. Les 56 chanceux seront ainsi contactés par le Cégep pour recevoir une bouteille de 30 ml d’huile essentielle de sapin en cadeau.

Les huiles essentielles produites par les étudiants du Cégep de Lévis peuvent être utilisées pour parfumer des produits cosmétiques, fabriquer des chandelles, offrir un parfum d’ambiance, etc. Photo : Radio-Canada / Marie-Audrey Houle

Cette huile peut par la suite être utilisée pour parfumer des produits cosmétiques, fabriquer des chandelles, offrir un parfum d’ambiance, etc.

« Il s’agit d’un projet écoresponsable puisqu’on ne coupe pas de nouveaux sapins. On utilise de l’eau et de l’électricité tout simplement, » — Une citation de Carmen Tibirna, professeure au Cégep de Lévis.

Une professeure passionnée

Mme Tibirna avait tenté l’expérience l’an dernier avec son propre sapin et ceux de certains collègues. Devant le succès obtenu et l’appréciation de ses élèves sur les apprentissages faits à travers cette activité, elle a choisi d’ouvrir le projet à la population toute entière, cette année. Elle était loin de se douter de ce succès! Un projet qu’elle souhaite répéter l’an prochain avec une nouvelle cohorte.

Professeure Carmen Tibirna et la technicienne Myriam, Beaudoin entourées des étudiants qui ont participé au projet Photo : Radio-Canada / Marie-Audrey Houle

Le programme de techniques de procédés industriels a été lancé en 2020 pour mieux répondre aux besoins criants de l’industrie. Il est axé sur la connaissance de techniques de fabrication écoresponsables pour répondre aux normes environnementales, aux objectifs gouvernementaux de réduction des gaz à effet de serre et à la volonté des entreprises de réduire leur empreinte écologique.

Si trois cégeps proposent la formation en province, le Cégep de Lévis est le seul établissement de la région de Québec à l’offrir.