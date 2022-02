Les infirmières gaspésiennes attendent toujours de recevoir leur prime

Selon le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est du Québec (SIIIEQ), une partie du montant a été versée récemment, mais les employés attendent toujours le plus gros des sommes, qui peut varier de 1000 à 10 000 dollars, dépendamment du nombre d'heures exécutées en heures supplémentaires.

C’est désolant : les gens en font plus, mettent la main à la patte, quitte à, des fois, affecter leur santé, mais ils doivent attendre plusieurs mois pour être payés , déplore le président syndicat, Pierre-Luc Bujold.

« C’est un non-sens. » — Une citation de Pierre-Luc Bujold, président du SIIIEQ

Ces problèmes, observés à la grandeur du Québec, seraient liés au logiciel utilisé pour la gestion des paies.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Gaspésie n’a pas voulu confirmer les chiffres avancés par le syndicat, mais indique qu’il y a une action concertée pour résoudre les problématiques le plus rapidement possible et rappelle que les infirmières de la Gaspésie vivent la même situation que celles dans d'autres régions du Québec.

Le gouvernement verse également une prime de 400 dollars aux infirmières gaspésiennes pour les heures supplémentaires exécutées durant la fin de semaine, qui elles aussi ont été payées de façon partielle.

Découragement et désillusion

Selon Pierre-Luc Bujold, cette situation décourage les troupes à faire des heures supplémentaires, ce qui était pourtant la volonté initiale du gouvernement, note-t-il.

Il y en a plusieurs qui se disent : "Moi je ne fais plus d’heures supplémentaires, c’est terminé", donc ça fait l’effet contraire dans les milieux, ça ne comble pas les besoins, ça peut affecter aussi les services à la population , explique-t-il.

En Gaspésie, la prime promise par le gouvernement pour inciter les infirmières à travailler à temps complet pendant un an est de 18 000 dollars.

Avec les informations de Sylvie Aubut