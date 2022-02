Une pénurie force l’annulation d’analyses médicales à Québec

La grappe régionale d’Optilab, qui gère l’ensemble des analyses de laboratoire sur le territoire de la Capitale-Nationale, a de la difficulté à se procurer des réactifs auprès du manufacturier Siemens.

Les réactifs sont des substances ou mélanges de substances utilisés dans la plupart des analyses effectuées en laboratoire. Ils permettent notamment de détecter la présence de virus dans l’organisme et de mesurer le taux de glucose sanguin.

Les réactifs sont entre autres utilisés lors d'analyses servant à mesurer les taux de cholestérol et de glucose dans le sang. (Archives) Photo : getty images/istockphoto

Pour s’assurer de pouvoir continuer à effectuer les analyses dans un contexte de soins d’urgence ou de soins aigus, Optilab a demandé aux prescripteurs de suspendre les analyses jugées non essentielles ou non urgentes.

Afin de limiter les risques de rupture de service, nous demandons votre collaboration pour limiter la prescription d’analyses uniquement aux analyses jugées essentielles et urgentes, et ce, jusqu’à nouvel ordre , écrit l’organisme dans une lettre datée du 4 février et dont Radio-Canada a obtenu copie.

On est capable de livrer

Le Dr Yves Giguère, directeur médical et chef du département de médecine en laboratoire à la grappe Optilab de la Capitale-Nationale, assure que les analyses menées dans un contexte d'urgence ne seront pas interrompues.

On n'a pas de problématique à être capable de faire les tests pour les patients qui en ont besoin dans des contextes aigus. On est capable de livrer, on a les inventaires. C'est juste que nos inventaires [de réactifs] sont plus limités. La compagnie Siemens n'est pas capable de nous donner tout ce qu'on leur demande , explique le Dr Giguère en entrevue à Radio-Canada.

Le Dr Yves Giguère assure que les inventaires de réactifs sont suffisamment élevés pour effectuer les analyses jugées urgentes. Photo : Radio-Canada

Le médecin spécialiste en biochimie médicale mentionne qu’une même analyse peut s’avérer urgente dans certains cas et non essentielle dans d’autres.

Si un diabétique se présente à l’urgence en décompensation avec une acidocétose diabétique et qu’on a besoin de son taux de glucose, à ce moment-là, on la fait parce qu’on est dans un contexte d'urgence. Mais si c'est le suivi régulier d'un diabétique qui est bien contrôlé, la même analyse pour le glucose, on n'a pas besoin de l'avoir dans l'heure qui suit , fait valoir le Dr Giguère.

Retards dans les diagnostics

Malgré les assurances offertes par Optilab, des médecins craignent les conséquences liées au report d’analyses médicales, même lorsqu’elles sont prescrites dans le cadre d’un suivi régulier et non en situation d’urgence.

Le Dr Yves Bolduc rappelle que certaines pathologies sont justement découvertes lors d’examens de routine. Si les analyses sont retardées, des diagnostics seront forcément posés beaucoup plus tard , prévient l’ancien ministre de la Santé, qui est retourné à la pratique médicale il y a quelques années.

Ça peut retarder des diagnostics, par exemple, d'une anémie sévère ou encore un diagnostic de cancer avec un test qui nous permettrait d'investiguer plus rapidement , cite le Dr Bolduc en exemple.

Le Dr Yves Bolduc appréhende des retards dans le diagnostic de certaines pathologies. Photo : Radio-Canada

Des patients pourraient faire le choix de se tourner vers les laboratoires médicaux privés. Or, comme le rappelle le médecin, ces analyses ne sont pas à la portée de toutes les bourses.

C’est certain que pour le patient, ça a un grand impact. Il y a certaines personnes qui ont des assurances, mais la plupart de nos personnes âgées n'en ont pas. Donc, si elles veulent aller dans des cliniques privées pour payer le prélèvement et l'examen, ça peut être très dispendieux , fait valoir Yves Bolduc.

Reports sans danger , dit le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS

De son côté, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS de la Capitale-Nationale affirme que la vaste majorité des prélèvements effectués pourront être reportés sans danger pour les usagers, conformément à la directive d’Optilab.

Toutefois, sur demande du prescripteur, les analyses essentielles, les suivis de médicaments aux dosages délicats ou les tests préopératoires pourront continuer d’être effectués , précise Mathieu Boivin, agent d'information aux relations médias.

Il mentionne que les services de première ligne du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS effectuent en temps normal quelques milliers de prélèvements par semaine . Ces prélèvements peuvent entre autres être prescrits pour le dépistage d’infections transmises sexuellement et par le sang, l’ajustement de médication ou le suivi de maladies chroniques.

Plus de détails à venir

Avec la collaboration de Pierre-Alexandre Bolduc