40 M$ pour reconstruire le barrage de Matane

Les dernières estimations pour le projet étaient de 20 millions de dollars. Depuis, les coûts ont doublé. Malgré cette augmentation importante, les gestionnaires du projet assurent qu’aucun aspect du projet n’est compromis.

Par courriel, le gouvernement du Québec explique que le montant initial ne comprenait pas tous les éléments comme l’ingénierie, la surveillance des travaux ou des investigations.

Ces nouveaux chiffres ne surprennent pas le maire de Matane. D'autant plus, l'exercice d'assécher une partie de la rivière pour faire les travaux, période pandémique, post pandémique, etc... c'est que sûr que c'est des coûts à un moment donné qui peuvent grimper.

Les travaux devraient prendre fin en 2026. Photo : Radio-Canada / Gabriel Rochette-Bertiau

Les travaux commenceront dans deux ans et compteront deux phases. Les concepteurs prévoient déconstruire et refaire à neuf la moitié de l'infrastructure avant d'attaquer l'autre moitié. Tout devrait être terminé en 2026.

La vie au centre-ville de Matane sera chamboulée le temps des travaux. Il faudra être patient, souligne le maire.

« C’est un sacrifice pour les 50, 60 prochaines années pour avoir une infrastructure [dont] les Matanaises et les Matanais vont être très, très fiers. » — Une citation de Eddy Métivier, maire de Matane

Sur le dessus du barrage, piétons et cyclistes auront droit à une passerelle mieux adaptée. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Les travaux se précisent

La passe migratoire sera aussi plus longue. Ainsi, le saumon pourra franchir cette étape plus facilement.

Il sera toujours possible d’observer la remontée des saumons, mais… à l'extérieur. Présentement, le poste d'observation se trouve dans un bureau touristique. Il ne sera pas reconstruit.

Les visiteurs peuvent voir les saumons passer grâce à la passe migratoire de la rivière Matane. Photo : Radio-Canada

Le décompte des saumons, qui se faisait par des travailleurs, sera dorénavant automatisé, appuyé par l’intelligence artificielle. Le compteur est capable de reconnaître les différentes espèces qui remontent. Donc, il est capable de reconnaître lorsque c’est un saumon, lorsque c’est une truite de mer, par exemple , précise le directeur général de la Société de gestion de la rivière Matane, Sébastien Lavoie.

Il rappelle que les données sur les saumons de la rivière Matane sont comptabilisées depuis les années 1980. Cette base de données-là est une des plus importantes en Amérique du Nord au niveau du suivi du saumon Atlantique, d'où la richesse de ces décomptes-là.

Le barrage a pris sa forme actuelle avec cet agrandissement effectué en 1980. Photo : courtoisie Romain Pelletier

Impact sur le saumon ?

La directrice de la Fédération québécoise du saumon Atlantique, Myriam Bergeron, ne s'inquiète pas de l'impact des travaux sur les montaisons du saumon.

Il faut cependant que les concepteurs respectent certaines règles. Ils devront installer par exemples des filets pour retenir les sédiments et adapter les travaux lors des moments importants dans la vie des saumons, comme la montaison ou la période du frai.

C'est certain qu'il faut avoir les yeux proches de la rivière et être flexible dans la réalisation des travaux. Justement, si on est pour voir en cours de route des enjeux, il faut effectivement s'assurer que les travaux soient ajustés en fonction de ces enjeux-là. Mais généralement, la montaison comme telle ne devrait pas être affectée.

Le barrage de Matane Mathieu-D'Amours. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Québec paiera pour tous ces travaux. Il promet un barrage solide avec une meilleure gestion des eaux. Il le faut, surtout pour une infrastructure mise à rude épreuve lors des débâcles printanières.