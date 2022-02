Des parents réclament l’agrandissement de l’École Boréale à Fort McMurray

Comme de nombreux autres élèves de l’école Boréale, la fille de Mélissa Larose est allée poursuivre son parcours scolaire à l’école d’immersion McTavish. Selon elle, cette solution de compromis ne répond cependant pas aux besoins de la communauté.

Elle explique notamment que si la langue française y est enseignée, la culture francophone y occupe peu de place.

« Il a fallu qu’elle rencontre la direction de l’école McTavish pour demander que l’Ô Canada soit joué en français une fois par semaine. » — Une citation de Mélissa Larose, présidente du conseil des parents de l’école Boréale

Mélissa Larose a fait parvenir une lettre à la ministre de l’Éducation Adriana Lagrange pour lui faire part des préoccupations des parents.

Au cours des dernières années, l’école, qui accueillait des élèves de la maternelle à la 6e année, a créé des classes de 7e, 8e et 9e année. L’espace est cependant maintenant insuffisant et les parents ont récemment été informés que les élèves de la 10e à la 12e année devront pour l’instant continuer de fréquenter l’École McTavish.

Rectifier le problème d'espace à l'École Boréale implique probablement une modernisation de l'édifice , précise par courriel la directrice des affaires corporatives du Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN), Laura Devaney.

Toutefois, il est possible que l'ampleur du projet dépasse une modernisation et nous avons entrepris une analyse des avantages et désavantages des différentes options: une modernisation, une addition ou la construction d'une nouvelle école. Les résultats de cette étude informeront plus précisément la mise à jour de la demande de projet pour l'École Boréale et seront partagés avec nos communautés au moment opportun , ajoute-t-elle.

On a 60 000 habitants ici, je pense que c’est assez pour avoir une seule école francophone avec 12 classes , renchérit Alexandra Taracendo, dont les quatre enfants fréquentent ou ont fréquenté l’École Boréale.

Elle déplore que l’anglais soit la langue dominante dans le corridor des écoles d’immersion et que plusieurs cours soient donnés en anglais.

Question d'égalité

Les parents font remarquer que l’École Desrochers de Jasper offre des classes de la maternelle à la 12e année, même si elle dessert une communauté beaucoup plus petite.

La notion d’égalité entre communautés francophones, mais surtout avec les anglophones, se retrouve au cœur des arguments que le conseil scolaire souhaite faire valoir auprès de la ministre.

L'École Boréale à Fort McMurray a ouvert ses portes en 1989. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Il faut se souvenir du récent jugement de la Cour suprême sur la Colombie-Britannique, explique la présidente du CSCN, Tanya Saumure. On a décidé de mettre en oeuvre les retombées de ce jugement en revoyant notre plan en capital.

L’École Boréale figure au sommet de la liste des priorités du plan d’infrastructure du conseil.

Les parents et le CSCN espèrent que la province annoncera un investissement dans l’école lors du dépôt de son prochain budget, le 24 février.

Par courriel, Katherine Stavropoulos, l'attachée de presse de la ministre de l'Éducation, dit ne pas pouvoir commenter sur le contenu du budget, mais assure que le respect de l'article 23 de la Charte des droits et libertés demeure une priorité.

La décision de la Cour suprême est un puissant rappel que nous devons demeurer attentifs à la nature changeante du concept d'équivalence réelle et d'avoir des processus en place pour y répondre. Nous sommes sûrs que les politiques et processus du gouvernement albertain respectent les principes énoncés par le jugement , dit-elle.

Elle ajoute que la province veut continuer de travailler avec la communauté pour améliorer la qualité de l'éducation francophone.