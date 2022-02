Les professeurs de l’Université de Lethbridge entrent en grève

Les membres de l’Association des professeurs de l'Université de Lethbridge (ULFA) entament la grève jeudi après un autre échec des négociations avec l'administration de l'Université plus tôt en journée.

Personne ne veut être en grève , insiste le président de l’Association des professeurs de l’Université de Lethbridge ULFA , Dan O’Donnell, dans une conférence de presse. Mais si nous devons l’être, c’est [qu’on joue] le tout pour le tout.

Selon son président, l’Association des professeurs de l’Université de Lethbridge ULFA n’avait pas d’autre choix que la grève. Il regrette les perturbations que cette mesure peut causer aux étudiants et à d'autres.

Nous savons que c’est inconvénient [...] et nous voulons y mettre fin le plus tôt possible , assure-t-il.

Une des raisons pour expliquer la décision réside dans le manque de volonté de la part de l’Université à s’asseoir à la table de négociations de bonne foi , affirme un des membres de l’équipe de négociation de l’Association des professeurs de l’Université de Lethbridge ULFA , Locke Spencer.

L’Association des professeurs de l'Université de Lethbridge déclare également être en négociations avec l’administration depuis plus de 600 jours, mais déplore le minimum de mouvement à la table de négociation par rapport à des enjeux clés en suspens, tels que les conditions de travail, la rémunération et des avantages sociaux équitables.

Pour Locke Spencer, il est important de discuter [de ces] enjeux avec flexibilité , plus particulièrement lorsqu’il s’agit de demandes concurrentielles.

L’Université affirme pour sa part que les négociations pour une nouvelle convention collective sont tombées à l’eau en raison du déclenchement de grève de l’Association des professeurs de l’Université de Lethbridge ULFA .

Elle ajoute avoir présenté une variété d’offres d’entente à l’Association qui incluaient des augmentations salariales, des avantages sociaux ou la liberté académique.

L'Université attend avec impatience la reprise des négociations avec l'ULFA pour discuter de positions plus raisonnables que la demande d'augmentation salariale de 12 % [réclamée] par l'ULFA , peut-on lire sur son site internet.

Cette [demande] d'augmentation salariale [de l'Association des professeurs de l’Université de Lethbridge ULFA ] est trois fois supérieures à celle récemment accordée aux infirmières de première ligne de l'Alberta, et n’est ni viable pour l'Université ni abordable pour nos étudiants.

La semaine dernière les membres de l’Association ont largement voté en faveur d’un mandat de grève. Sur les 87 % des membres ayant participé à ce vote, 92 % ont voté pour. Il s’agissait d’une première dans l'histoire de ce syndicat.