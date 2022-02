Les hospitalisations ont augmenté entre dimanche et mercredi en Saskatchewan

Le premier bilan hebdomadaire de la province publié jeudi montre une augmentation des hospitalisations au cours des derniers jours, mais n’apporte pas d’information supplémentaire en ce qui concerne les cas et les décès depuis le dimanche 6 février.

Entre dimanche et mercredi, 52 personnes de plus ont été admises dans des hôpitaux de la province en raison de la COVID-19. Il y avait 332 personnes hospitalisées dimanche et il y en avait 384 mercredi.

Le nombre de patients admis aux soins intensifs a connu une légère baisse pendant cette période, avec 5 patients de moins, ce qui porte à 26 le nombre de patients aux soins intensifs mercredi.

Dans le cadre de la transition vers son plan Vivre avec la COVID-19 annoncé mardi par le premier ministre Scott Moe, la province publie désormais un bilan hebdomadaire des cas plutôt qu'un rapport quotidien comme elle le faisait jusqu'ici.

Ce premier bilan hebdomadaire reprend des chiffres qui ont déjà été rendus publics entre le 30 janvier et le 5 février. Dans le cas des hospitalisations, il ajoute des données sur les cas de COVID-19 à l'hôpital et aux soins intensifs pour les journées du mercredi 2 février et du mercredi 9 février à midi.

On y apprend aussi que 30 nouvelles éclosions de COVID-19 ont été confirmées cette semaine dans des milieux à haut risque.

Fin des mesures sanitaires dès le 14 février

À compter de lundi prochain, la preuve de vaccination ou un test négatif ne seront plus exigés dans les entreprises, les lieux de travail et les autres lieux publics de la Saskatchewan.

Cependant, eHealth Saskatchewan continuera de mettre à la disposition des Saskatchewanais une preuve des dossiers de vaccination et des codes QR pour une utilisation en cas de besoin, y compris pour les voyages ou les déplacements dans d'autres provinces.

Les autres ordonnances de santé publique, telles que le port du masque dans les espaces publics intérieurs et l'isolement obligatoire de cinq jours pour les personnes positives à la COVID-19, resteront en vigueur jusqu'à la fin du mois de février.