C’est la fin pour le Festival forestier de Senneterre

L’événement avait pris une pause en 2017 pour revenir un an plus tard, sous une formule renouvelée. Le succès n’a pas été au rendez-vous et le Festival n’est jamais revenu par la suite. En 2019, Senneterre s’est plutôt mobilisé autour des Fêtes du 100e, avant que la pandémie frappe quelques mois plus tard.

Selon l’ex-présidente, Mindie Fournier, le Festival forestier a souffert d’un essoufflement de l’intérêt dans la population mais aussi d’un manque criant de bénévoles.

On avait ramené ça à une formule plus familiale sur notre site original, mais on a manqué de bénévoles et la population n’a pas beaucoup embarqué, explique-t-elle. Ça a cloué le dernier clou. C’est dur de tenir un événement comme ça à bout de bras et le renouveler si tu n’as pas de relève chez tes bénévoles. Ça a créé un casse-tête difficile à démêler et on a laissé tomber le projet.

La ville de Senneterre a fêté ses 100 ans en 2019. (archives) Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Sans pouvoir préciser les chiffres exacts, l’ex-présidente confirme que le Festival vivait aussi des enjeux financiers depuis le dernier événement.

Ce n’était rien de majeur, mais on ne voulait pas se mettre dans le trouble et empirer la situation avec une autre édition qui n’aurait pas été un succès , ajoute Mindie Fournier.

La mairesse de Senneterre, Nathalie-Ann Pelchat, croit pour sa part que l’événement avait peut-être perdu son cachet d’antan pour une grande partie de la population.

Ils ont essayé de gros changements, mais peut-être que le thème était à changer. Les gens trouvaient peut-être qu’on avait fait le tour avec les épreuves de bûcherons. Aussi, on avait délaissé le côté international depuis quelques années pour tenir un événement à plus petite échelle. Ça aussi, ça a fait mal , croit-elle

La mairesse de Senneterre, Nathalie-Ann Pelchat. (archives) Photo : Radio-Canada

Au fil des années, le Festival forestier était devenu l’un des plus importants événements touristiques dans la région, attirant à Senneterre des milliers de personnes pour des compétitions de calibre mondial. À Tourisme Abitibi-Témiscamingue, on se désole de la fin de cette aventure.

C’est décevant, mais le milieu a fait son choix, lance la directrice principale, Stéphanie Lamarche. Ce festival nous ressemblait tellement. Il était proche de notre culture, de notre ADN. Personnellement, je trouvais ça fascinant. C’est certain que si la population de Senneterre veut reprendre le flambeau un jour, on sera là pour les accompagner , ajoute-t-elle

À ce sujet, la Ville de Senneterre souhaite créer un nouvel événement, inspiré du succès des retrouvailles des Fêtes du 100e.