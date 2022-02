L’armée quitte la Mauricie et le Centre-du-Québec lundi prochain

Après un mois de service, les Forces armées canadiennes s'apprêtent à quitter la Mauricie et le Centre-du-Québec. Lundi marquera le retour à la normale dans les centres de vaccination de la région.

Seule la clinique de Trois-Rivières compte sur l’aide de militaires en ce moment, alors qu'ils étaient initialement déployés également à Shawinigan, Victoriaville et Drummondville. Huit d'entre eux sont en poste chaque jour.

Il faut dire que la vaccination tourne au ralenti alors que 12 657 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été inoculées entre le 3 et le 9 février. En comparaison, un mois plus tôt, 37 085 personnes ont été vaccinées entre le 6 et le 12 janvier.

L'aide de l'armée avait été sollicitée, non pas pour vacciner, mais pour combler des tâches administratives et logistiques.

Le CIUSSS indique qu'il y a présentement 457 travailleurs de la santé en retrait en raison de la COVID-19 alors qu'ils étaient un millier au début du mois de janvier.

Avec les informations de Raphaël Brouillette