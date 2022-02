Omicron : le Yukon pourrait avoir atteint le pic de la vague

Jeudi, lors de la conférence hebdomadaire sur la situation sanitaire au territoire, la Dre Catherine Elliott a indiqué que les autorités sanitaires ont besoin de plus de temps pour observer les tendances et confirmer cette affirmation.

Dans les endroits où la population est peu nombreuse, comme au Yukon, la tendance fluctue rapidement et les courbes sont beaucoup plus en dents de scie, ce qui rend plus difficile la prédiction de la situation actuelle et à venir.

La médecin affirme cependant que même si la lumière commence à être visible au bout du tunnel, la vague d'Omicron que connaît le territoire est grave. Cinq Yukonnais sont décédés pendant cette vague, soit le quart des décès enregistrés au territoire depuis le début de la pandémie.

Jeudi matin, il y avait 99 cas actifs connus au territoire et un taux de positivité moyen sur les sept derniers jours de 35 %, ce que la Dre Elliott considère comme très élevé . Le nombre total de cas ne prend pas en compte le nombre de personnes ayant effectué des autotests à la maison.

La médecin a aussi affirmé que la transmission communautaire est encore répandue.

Nouveaux assouplissements

Toutefois, le territoire va pouvoir continuer à assouplir ses restrictions comme annoncé la semaine dernière, selon le ministre du Développement économique, Ranj Pillai, également présent à la conférence.

La Dre Elliott a reconnu que le territoire était plus lent à assouplir ces mesures comparativement aux provinces du sud. Certaines le font parce qu'elles sont plus avancées dans la vague, d'autres en raison d'autres pressions et préoccupations.

Elle affirme que le Yukon, tout comme pour ses saisons, connaît une vague décalée par rapport à d’autres endroits.

Malgré tout, à partir de vendredi :

Les sports d’équipe à l’intérieur pour les adultes de plus de 19 ans, ainsi que les activités artistiques et de loisirs à l’intérieur pourront accueillir 25 personnes ou 50 % de la capacité du lieu.

Les rassemblements culturels à l'intérieur, y compris les mariages et les funérailles, seront limités à 25 personnes ou à 50 % de la capacité du lieu, sans restriction quant au nombre de ménages.

Les rassemblements privés intérieurs seront toujours limités à 10 personnes, mais sans limites quant au nombre de foyers.

Les rassemblements privés en plein air sont toujours limités à 25 personnes, mais sans limites quant au nombre de ménages.

Les bars et les restaurants pourront reprendre le service au bar et au comptoir avec les mêmes exigences d'espacement qu’actuellement.

La semaine prochaine, les restrictions seront encore assouplies pour les événements organisés en intérieur, a fait savoir le ministre Pillai.

Celui-ci a annoncé un nouveau financement pour soutenir les restaurants et bars. Ces commerces peuvent recevoir jusqu'à 20 000 $ par mois pour les aider à couvrir les coûts fixes et variables, y compris les salaires. Des réductions seront également offertes sur le prix des permis d'alcool.

Par ailleurs, le gouvernement va donner un coup de pouce aux employeurs qui ont du mal à recruter en assouplissant les règles du Programme des candidats du Yukon afin que les entreprises en manque de main-d'œuvre puissent faire appel à des travailleurs étrangers.

Selon Ranj Pillai, de nombreuses entreprises ont du mal à trouver du personnel pendant la pandémie.