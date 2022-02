STS : des lacunes soulevées depuis plusieurs années, affirme le syndicat

Le syndicat salue le rapport de la vérificatrice générale de Saguenay déposé lundi, qui a relevé des lacunes majeures au sein de la société de transport.

La vérificatrice générale a émis 70 recommandations portant sur la gouvernance et les pratiques de gestion de l’organisation, ainsi que sur l’entretien des véhicules.

Le président du Syndicat des chauffeurs d’autobus, José Lopez, soutient que son organisation dénonçait les pratiques de gestion de la Société de transport du Saguenay STS depuis plusieurs années.

On a dénoncé beaucoup de fois, on a dénoncé ça les travailleurs et travailleuses ont dénoncé beaucoup , a-t-il affirmé, en entrevue.

Des démarches ont été effectuées auprès de la direction et avec un comité de relations de travail, a-t-il ajouté. On avait des discussions comme quoi nous on manifestait que, si l’administration continue à marcher comme ça, il va arriver le jour qu’on devrait frapper un mur. Bien c’est arrivé , a-t-il déploré.

Le syndicat a indiqué jeudi, par voie de communiqué, avoir déposé au conseil d’administration une pétition signée par 80 % des chauffeurs de la Société de transport du Saguenay STS , il y a deux ans, afin de dénoncer la gestion de la société de transport. Malheureusement, le conseil d’administration de la Société de transport du Saguenay STS n’a pas daigné nous répondre. Cette ignorance fut désolante , a souligné M. Lopez.

Selon le président, plusieurs points soulevés à ce moment se retrouvent aujourd’hui dans le rapport de la vérificatrice générale.

Le représentant syndical déplore le manque de vision de la société de transport pour conserver sa clientèle.

« Espérons que le rapport de la vérificatrice générale donnera le coup de barre nécessaire pour rétablir la situation. » — Une citation de José Lopez

José Lopez se dit également inquiet en vue de la prochaine négociation, alors que le contrat de travail des 115 chauffeurs a pris fin le 31 décembre dernier.

Une séance à huis clos

Rappelons que le conseil d’administration de la Société de transport du Saguenay STS tient, jeudi après-midi, une séance extraordinaire qui porte sur le rapport de la vérificatrice générale. La séance, qui débutait à 15 h 15, se déroule à huis clos.

Les élus de Saguenay devaient à l’origine tenir une rencontre mercredi soir, qui avait été convoquée par la mairesse Julie Dufour.

Elle a été annulée à un peu plus d’une heure d’avis, lorsqu'une séance extraordinaire du conseil d’administration de la Société de transport du Saguenay STS a été annoncée.

Avec des informations de Michel Gaudreault