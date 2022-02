Un jeu de course avec des personnages de Disney et de Pixar en préparation

Imaginez, manettes de jeu vidéo en main, contrôler le bolide de Mickey Mouse, qui lui mène une course serrée contre Mulan ou encore Jack Sparrow. C’est le scénario loufoque qu’est en train de développer le studio Gameloft de Barcelone, qui lancera cette année Disney Speedstorm, un jeu vidéo gratuit mélangeant les univers de Disney et de Pixar.

Le développeur à l’origine de la série de jeux mobiles Asphalt, Gameloft, s’est fait confier la réalisation de ce rêve un peu fou de transformer en guerriers et guerrières de la route les emblèmes de ces deux géants du cinéma d’animation. Chaque pilote sera doté de compétences uniques pour lui permettre de franchir la ligne d’arrivée en premier.

Les joueurs et joueuses pourront emprunter des circuits routiers inspirés des décors des films de Disney et de Pixar, allant des quais de Pirates des Caraïbes de Disney à la nature sauvage du Livre de la jungle, en passant par l'étage de la terreur de Monstres et cie.

« Notre objectif est de créer un jeu qui est à la fois familier pour les fans de Disney et Pixar, mais aussi unique dans le genre course d'arcade. » — Une citation de Alexandru Sasha Adam, VP et responsable studio de Gameloft Barcelone

Les fans ne seront pas en reste, car de nouveaux personnages de Disney et de Pixar seront régulièrement intégrés dans le jeu, de même que de nouvelles pistes de course.

Il sera possible de jouer gratuitement à Disney Speedstorm en solo ou en mode multijoueur, localement comme à distance, sur consoles et PC. Gameloft n’a pas dévoilé de date de lancement pour le moment, ni quelles consoles précisément seront compatibles avec le titre. Le studio prévoit tout de même que les fans de Pixar et de Disney pourront lancer une partie de ce jeu au cours de l’année 2022.