Cory Fenn reconnu coupable du triple meurtre de sa petite amie et de ses deux enfants

Au tribunal d'Oshawa, Cory Fenn a été reconnu coupable, jeudi, des meurtres non prémédités de Krassimira Pejcinovski et de ses deux enfants à Ajax en 2018.

La Couronne accusait Cory Fenn d'avoir poignardé, dans un accès de rage, la mère de 39 ans et ses deux adolescents, parce qu'elle voulait mettre fin à leur liaison après des mois de relations toxiques.

ATTENTION : ce texte pourrait choquer certains lecteurs.

Dans un verdict-fleuve de 2 h 30, le juge Howard Leibovich, de la Cour supérieure de l'Ontario, a affirmé qu'elle avait prouvé au-delà de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé et qu' il était clair que l'accusé avait bien eu l'intention de tuer les trois victimes .

À lire aussi : Une mère et ses deux enfants tués à Ajax

L'individu de 33 ans est donc coupable des trois chefs d'accusation de meurtre au second degré qui pesaient contre lui depuis son arrestation le jour du triple meurtre, le 14 mars 2018, à Ajax, à l'est d'Oshawa.

Krassimira Pejcinovski et sa fille de 13 ans, Venellia, ont été poignardées à mort et son fils de 15 ans, Roy, a été étranglé dans son lit dans leur résidence.

Seule l'aînée de Mme Pejcinovski, Victoria, avait survécu au drame, parce que l'adolescente de 16 ans n'était pas à la maison cette nuit-là.

Des témoignages accablants

Les proches des victimes avaient d'abord affirmé à la barre du procès que l'accusé était jaloux et possessif et qu'il avait interdit à Krassimira Pejcinovski de se maquiller, parce qu'elle ressemblait à une prostituée .

Le témoignage de Victoria au procès était éloquent, puisqu'elle avait expliqué qu'elle avait découvert de la cocaïne dans la cuisine la veille du drame et qu'elle avait demandé à sa mère de quitter Cory Fenn pour de bon.

Sa mère aurait alors consenti à mettre définitivement fin à la relation le soir même. Sa fille l'avait alors quittée pour aller chez son père vers 21 h 30 le 13 mars 2018.

Krassimira Pejcinovski passera néanmoins la soirée dans le sous-sol à consommer de la cocaïne avec l'accusé, selon les aveux mêmes de l'accusé.

Krassimira Pejcinovski avec Cory Fenn en arrière-plan Photo : Facebook

Victoria avait expliqué qu'elle s'était inquiétée dans la matinée, parce que sa mère ne répondait plus au téléphone alors qu'elle devait la conduire à ses leçons de conduite automobile.

Elle avait dit qu'elle avait alors appelé sa jeune sœur Venellia pour aller voir où leur mère était. Sa sœur cadette est alors descendue au sous-sol, où Cory Fenn l'a violemment attaquée.

Venellia a non seulement été poignardée, mais elle a été si sauvagement battue que le détective de police a eu peine à évaluer son âge après avoir découvert son corps meurtri sous le lit de l'accusé , poursuit le juge.

Cory Fenn avait dit aux policiers qu'il avait donné des coups de pied à l'adolescente avant de la poignarder avec un couteau à beurre.

Les deux jeunes victimes, Roy et Venallia Pejcinoski Photo : CBC

L'amie de Venellia, qui avait dormi la veille à l'étage, avait pour sa part dit à la barre qu'elle avait entendu l'accusé monter l'escalier pour lui demander où se trouvait Victoria avant de retourner au sous-sol.

Le témoignage le plus incontournable a toutefois été celui de Sherry Robinson, la patronne de Pejcinovski, qui travaillait dans un salon de beauté.

Mme Robinson avait dit qu'elle s'était rendue au domicile des victimes le matin du 14 mars 2018 et qu'elle avait vu du sang sur le bras et le pied de Fenn lorsqu'elle a sonné à sa porte pour le questionner au sujet de l'absence de son employée.

Elle avait expliqué à la cour que Cory Fenn lui avait dit que Krassimira était malade et qu'elle ne pouvait la recevoir.

Mme Robinson avait alors quitté les lieux, non sans avoir insisté. Elle s'était arrêtée en chemin pour appeler le 911.

La résidence d'Ajax, où les corps de deux des trois victimes ont été retrouvés. Photo : Radio-Canada / Chris Glover/CBC News

À en croire le juge, Fenn a alors pris peur et s'est enfui dans une voiture qu'il a laissée dans une station-service avant de se rendre chez son ex-conjointe.

Il sera retrouvé tard dans l'après-midi dans la cabane de jardin de cette résidence. La police trouvera notamment de l'alcool, de la cocaïne et des stéroïdes dans son sac.

Le magistrat a en outre qualifié le meurtre de violent et brutal , en soulignant que la déclaration de l'accusé à la police ne tenait pas la route.

Le juge n'a pas cru en revanche au mobile avancé par la Couronne. Il doute que Pejcinovski ait rompu sa relation avec lui cette nuit-là.

Il reprend les propos mêmes de l'individu au poste de police, lorsqu'il a dit qu'il en avait marre que la victime le questionne sans cesse au sujet de la relation qu'il entretenait toujours avec son ex-conjointe. Je voulais juste qu'elle meure , avait-il dit aux policiers.

Cory Fenn à une date indéterminée dans un terrain de jeu. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE CORY MASE/FACEBOOK

Le procès avait montré que Pejcinovski avait été battue, qu'elle avait subi de nombreuses fractures et qu'elle avait été étranglée, mais qu'elle respirait toujours. Fenn était alors cherché un couteau dans la maison avant de revenir dans le garage.

Le corps de la femme sera retrouvé sous des pneus et des sacs poubelles et le couteau, sur une étagère.

Le juge a ensuite confirmé les dires de la Couronne, en expliquant que Cory Fenn était monté dans la chambre de Roy quelques minutes après pour le battre et l'étrangler, parce qu'il était le fils de Pejcinovski , comme il l'avait déclaré à la police.

Le corps de l'adolescent avait été dissimulé sous une couette.

Position inusitée de la défense

L'accusé avait renvoyé son avocate au début des procédures judiciaires en septembre 2021, mais le juge avait requis la présence de Me Mary Cremer tout au long du procès comme amie de la cour (amicus curiae, NDLR) pour le guider dans les plaidoiries.

Cory Fenn, qui se défendait donc seul, affirmait qu'il n'avait pas tous ses esprits le jour du triple meurtre à cause de sa consommation excessive de cocaïne, parce qu'il était dans un état de pharmcopsychose.

Il avait expliqué dans sa déposition à la police le soir de son arrestation qu'il ne se souvenait plus de rien après avoir consommé durant cinq jours consécutifs de la cocaïne et qu'il n'avait pas la capacité mentale de commettre de tels crimes.

Cory Fenn s'est défendu seul à son procès en octobre devant le juge Howard Leibovich après avoir renvoyé son avocate. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Dans son jugement, le juge a toutefois expliqué qu'aucune preuve scientifique n'appuyait une telle théorie.

Le magistrat a en outre rappelé qu'on ignore la quantité de drogue que l'accusé avait consommée dans les heures qui ont précédé les meurtres.

Il a néanmoins rappelé les témoignages de deux experts selon lesquels les effets de la cocaïne sont courts et s'atténuent après une demi-heure. La cocaïne ne prive pas en outre un individu de sa mémoire , a-t-il ajouté.

Le juge a précisé que Cory Fenn savait très bien ce qu'il faisait cette nuit-là et qu'il a dissimulé les cadavres de Krassimira Pejcinovski et de Roy avant de tuer Venellia et de fuir la scène du crime, lorsqu'il a été questionné par Mme Robinson.

L'amie de la cour Mary Cremer interroge l'agent Gary Dunfield de la police de Durham pendant que l'accusé Cory Fenn prend des notes. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Le magistrat ajoute en outre que le préposé de la station-service et celui du magasin d'alcool de la LCBO, où Fenn s'était arrêté en se rendant chez son ex-conjointe, n'avaient rien remarqué d'anormal dans son comportement.

Une preuve qu'il n'était pas sous l'effet de la cocaïne lorsqu'il a poignardé en dernier l'adolescente , dit-il.

Me Cremer soutenait que son ancien client avait bien perpétré les meurtres, mais qu'il n'avait pas l'état d'esprit exigé pour agir de la sorte, parce qu'il était bien sous l'influence de la cocaïne.

Elle avait en outre souligné que l'individu aurait dû être accusé à ce titre d'homicide involontaire et non de meurtre non prémédité.

La Couronne avait présenté lors du procès l'enregistrement vidéo de la déposition de Cory Fenn à la police (l'accusé s'était blessé à la tête en tombant de la cabane à jardin où il s'était caché). Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Une condamnation pour meurtre non prémédité mène à une peine automatique de prison à perpétuité sans droit de libération conditionnelle avant dix ans.

La Couronne a néanmoins laissé entendre qu'elle comptait réclamer trois périodes consécutives d'inadmissibilité à la libération conditionnelle et non trois périodes concomitantes.

Dix ans serait parfait , s'est écrié Cory Fenn dans le box des accusés, sans comprendre ce que le magistrat lui disait au sujet de la loi.

Le meurtrier a en outre demandé au juge une nouvelle édition du Code criminel et un dictionnaire pour préparer sa défense lors de l'audience sur la détermination de la peine.

Il devra à nouveau comparaître le 18 mars au tribunal d'Oshawa.