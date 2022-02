Décès d’un homme à l’urgence : une situation inacceptable pour le ministre de la Santé

C’est par voie de communiqué que le cabinet du ministre Christian Dubé a réagi à la suite du décès d’un homme âgé après avoir attendu près de deux heures dans le garage de l'hôpital de Trois-Rivières.

« Tout d'abord nous tenons à offrir nos condoléances à la famille et aux proches du défunt. Nous avons demandé des explications au CIUSSS sur les circonstances du décès. À ce moment-ci, on nous explique qu'une suite de plusieurs éléments a mené à ce triste dénouement, dont la surcapacité de l'urgence, le nombre de patients en attente d'un congé d'hôpital et le manque de personnel. Il demeure que nous allons creuser la situation plus loin, car une situation comme celle-ci est inacceptable et ne doit plus se reproduire. Il faut que les patients soient vus plus rapidement et soignés autant que possible via d'autres ressources que l'urgence. Nous y travaillons. » — Une citation de Cabinet du ministre de la Santé

Un décès évitable

En entrevue à Toujours le matin, le président du Conseil de la protection des malades, Paul Brunet, a soutenu que les autorités de la santé devaient fournir des explications à la famille et à la population en lien avec ce décès qu'il juge évitable. Est-ce qu’il y a eu une bonne communication avec les ambulanciers, avec les autorités de l’urgence, plusieurs questions restent à répondre. Mais on convient que c’est une mort probablement évitable.

Il se demande également s'il y avait une autre option que celle de se rendre à l’urgence du centre hospitalier.

À écouter : Paul Brunet, président du Conseil de la protection des malades en entrevue à Toujours le matin

Des ambulances attendent de pouvoir transférer leur patient à l'urgence du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Empathie et compassion

Il est reconnaissant envers les ambulanciers qui ont dévoilé le drame, parce qu’il doute que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSS MCQ l’ait fait. Et c’est triste, c’est pas comme ça qu’on envisage un réseau de la santé. Quand on fait un bon coup, on le dit et quand on en fait un moins bon, on le dit aussi.