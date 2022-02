Le conseil d’administration d’Envol 91 refuse de tenir une assemblée extraordinaire

La présidente du conseil d’administration, Laura Nagy, explique le refus de tenir une Assemblée générale extraordinaire AGE dans une série de courriels échangés avec Valérie Rémillard, Mona Audet et Michèle Lécuyer-Hutton, membres du comité demandant cette rencontre.

Le 26 janvier, ce comité a fait parvenir à la présidente de la radio une lettre signée par 32 personnes qui réclament cette Assemblée générale extraordinaire AGE , notamment pour obtenir des explications quant à la démission de l’animateur Jean Fontaine.

[Le personnel administratif de la radio] nous a signalé qu'il y avait des signataires qui ne pouvaient [pas] être qualifiés de membres en raison de leur cotisation, l'absence d'une signature ou puisqu'ils se trouvent hors territoire desservi par la radio , a indiqué Laura Nagy dans un courriel destiné à Valérie Rémillard, le 8 février.

Dans d’autres courriels, Mme Nagy demande au comité de respecter les règlements de la radio, s'il souhaite toujours la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire AGE .

Laura Nagy, président actuelle du conseil d'administration de la radio communautaire Envol 91 FM. (archives) Photo : St-Boniface Street Links

Les courriels en question ont été publiés en partie sur Facebook et Radio-Canada en a également obtenu copie entière de la part d'une des membre du comité.

Réactions de membres

Une membre du comité a accepté de commenter à la condition de ne pas être nommée. Elle dit recevoir la nouvelle avec surprise et frustration.

Les signataires [de la lettre du 26 janvier] nous envoient des courriels en furie.

Selon elle, la demande n’aurait pas dû être refusée. Les indications du site web pour adhérer à la radio portent à confusion, dit-elle.

[Les signataires] nous ont tous assurés être des membres. [Certaines personnes] ont été induites en erreur par le site web. Elles ont acheté un livre au lieu d’une adhésion.

Ainsi, plusieurs personnes croyant être membres ont été retirées de la liste de signataires.

L’argument des signatures non conformes n’est pas non plus valide, selon le comité : [le règlement d’Envol] dit que ça prend des noms, et pas des signatures .

Depuis la réception du dernier courriel de Mme Nagy, le comité hésite à formuler une nouvelle demande.

J’ai l’impression que tous les points qui devaient être à l'ordre du jour de l’AGE se retrouveront sur celui de l’assemblée générale annuelle. Cela va probablement être très long. Est-ce qu’on va reformuler une demande d’Assemblée générale extraordinaire AGE ? Peut-être , a-t-elle expliqué.

L’AGA pourrait suffire

Un ex-bénévole de la station et signataire de la demande d’Assemblée générale extraordinaire AGE , Philippe Bardet, croit que l’Assemblée générale annuelle AGA permettra d’apporter des clarifications quant à la situation actuelle à Envol 91 FM.

L’Assemblée générale extraordinaire AGE est excessive à l’heure actuelle. L’Assemblée générale annuelle AGA aura bientôt lieu. Organiser une Assemblée générale extraordinaire AGE serait un peu faire le double du travail.

Pour lui, au final, le plus important est de se faire entendre auprès du conseil d’administration.

Il critique l’administration actuelle, lui qui a remis sa démission comme bénévole à la radio le 11 janvier à la suite de mésententes avec la direction générale.

Mercredi, Laura Nagy a annulé l'entrevue qu'elle devait accorder à Radio-Canada en raison d'un conflit d'horaire. La présidente d'Envol 91 FM n'avait pas retourné les appels et les courriels, jeudi, au moment de publier ce texte.