Ensemble Montréal perd un premier élu depuis les élections

Le conseiller de la ville du district Peter-McGill, dans l'arrondissement de Ville-Marie, en a fait l'annonce sur les réseaux sociaux jeudi après-midi.

En raison d’une façon différente de voir la politique municipale, j’ai informé plus tôt aujourd’hui le chef d’Ensemble Montréal de ma décision de quitter le parti , a-t-il indiqué sur Facebook.

« Je siégerai dorénavant comme conseiller indépendant [...] et je travaillerai en collaboration avec tou(te)s les élu(e)s de toutes les formations pour améliorer la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais et pour défendre et promouvoir l’art, la culture et le patrimoine. »