L’exode rural préoccupe la municipalité de Wellington à l’Île-Prince-Édouard

Pour Alcide Bernard, maire de Wellington, la baisse de 0,2 % de la population de sa municipalité et de 3,4 % dans la région entre 2016 et 2021 n’est pas si étonnante.

« Ce n’est pas évident d’essayer de maintenir et d'augmenter la population dans une communauté, dans les régions rurales, alors qu'aujourd’hui, les gens sont attirés vers les centres urbains. » — Une citation de Alcide Bernard, maire de Wellington

Il ajoute néanmoins que la délocalisation temporaire d’une quarantaine de résidents du foyer pour personnes âgées la Coopérative Le Chez-Nous aurait pu influencer la baisse de la population de cette petite municipalité.

Ces résidents ont été, en grande majorité, hébergés à Summerside durant huit mois en 2021 après qu’un incendie soit survenu dans leur bâtiment à Wellington, rappelle Alcide Bernard.

Malgré la décroissance de la population, le maire de Wellington souligne que la municipalité fait des efforts depuis trois ans pour attirer des projets de développement immobilier.

On va pouvoir avancer pour développer des terrains pour attirer plus de gens à s’installer à Wellington. Il n’y a pas vraiment de terrain existant de disponible avec les services d’égout et tout ça , précise-t-il.

D'autres communautés rurales ont par ailleurs vu leur population augmenter, à l'île.

La ville d'Alberton a connu une croissance de 13,6 % depuis 2016, alors que la municipalité de North Shore a vu sa population augmenter de 16 %.

La région d'Évangéline, à l'Île-du-Prince-Édouard, est confrontée aussi à un vieillissement de sa population. Photo : Radio-Canada / CBC / Sarah MacMillan

L’exode vers les grandes villes

Alors que quelques régions rurales voient leur population diminuer, la capitale Charlottetown a connu, quant à elle, une croissance de 7,7 %.

À Cornwall, dans la banlieue de la capitale, la population a augmenté de près de 23 %.

Le sociologue Mathieu Wade rappelle que les régions rurales de l’île ne sont pas les seules à subir les conséquences des migrations vers les grandes villes.

On observe une tendance vers une urbanisation, et c’est le cas pour tout le pays, cela se voit aussi dans les Maritimes , ajoute-t-il.

Le sociologue rappelle que les facteurs qui contribuent à la décroissance ou à la croissance de régions rurales n’ont pas été précisés dans le recensement de Statistique Canada.

Le sociologue, Mathieu Wade, souligne que d'autres régions rurales au pays doivent composer avec l'exode vers les centres urbains. Photo : Radio-Canada

Mathieu Wade souligne aussi que l’Île-du-Prince-Édouard a fait beaucoup d’efforts pour attirer des immigrants en offrant des programmes de résidence permanente plus accessibles.

Il ajoute néanmoins que les données sont préliminaires et que les lieux d’origine des nouveaux habitants de l’île ne sont pas encore précisés.

On ne sait pas si cette croissance est due à des immigrants qui viennent de l’extérieur du pays ou des migrations interprovinciales. On sait qu’il y a beaucoup de migrations provinciales, des gens de l’Ontario qui déménagent dans les Maritimes , explique-t-il.

L’Île-du-Prince-Édouard est la province qui a connu la plus forte croissance au pays, soit 8 % entre 2016 et 2021.