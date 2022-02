Une aide provinciale qui couvre à peine les pertes subies par les salles de spectacles

Le programme d’aide financière mis en place par le gouvernement du Nouveau-Brunswick le 14 décembre, pour soutenir les salles de spectacles et les festivals touchés par la pandémie, ne couvre qu’une minime partie des pertes engendrées. Ce programme d’aide à la billetterie offre entre 750 dollars et 6000 dollars aux salles et aux festivals, en fonction du nombre de billets vendus.

Les équipes qui dirigent les salles de spectacles et qui organisent les festivals s'entendent pour dire que toute aide est la bienvenue et que le processus pour recevoir ce fond est très simple et rapide, mais ce n’est pas tout à fait assez.

Sophie Doucette, directrice artistique du Centre des arts et de la culture de Dieppe Photo : Gracieuseté: Centre des arts et de la culture de Dieppe

C’est sûr que c’est très peu pour répondre aux besoins réels du secteur qui a été l’un des plus durement touchés depuis le début de la pandémie , confie Sophie Doucette, directrice artistique du Centre des arts et de la culture de Dieppe.

Les organisations artistiques et les diffuseurs d'art peuvent aller chercher jusqu'à cinq dollars par billet vendu pour des spectacles qu'ils ont présentés entre le 1er avril 2021 et le 1er mars 2022.

Toutefois, il y a un montant maximum alloué selon le nombre de places qu'il y a dans la salle de spectacle. Par exemple, une salle comme le Centre des arts et de la culture de Dieppe, qui entre dans la catégorie de 151 à 500 sièges, peut recevoir une aide maximale de 2000 dollars.

C’est plus de 5000 dollars qu’on aurait été éligibles sous ce programme, mais il y avait le maximum de 2000 dollars , ajoute-t-elle.

Par contre, ce programme ne compense pas les pertes engendrées par les annulations et les reports de spectacles, ni les sièges perdus en raison de la diminution de la capacité d’accueil des salles.

On était un peu surpris du fait que c’était pour les billets vendus et non les billets qu’on n’a pas pu vendre à cause de la distanciation , indique Lucie Roy, coordonnatrice d'événements au Centre culturel de Caraquet.

Lucie Roy, responsable de l'événementiel au Centre culturel de Caraquet Photo : Gracieuseté: Lucie Roy

Des critères qui limitent

Les spectacles admissibles au programme d’aide à la billetterie doivent mettre en vedette des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick et les billets doivent avoir coûté un minimum de 5 dollars.

Le Festival International du Cinéma Francophone en Acadie (FICFA) s’attend à ne recevoir que 1500 dollars puisque la plupart des événements qui ont regroupé des artistes de la province pendant le festival, comme les expositions, les ateliers et les conférences, étaient offerts gratuitement. Cette somme peine à couvrir un seul événement du festival, indique Mélanie Clériot, directrice générale du Festival international du cinéma francophone en Acadie FICFA .

La directrice générale du FICFA, Mélanie Clériot Photo : Radio-Canada

On espère que les prochains programmes qui seront mis en place puissent prendre en compte les réalités des structures qui essaient justement de ne pas se reposer sur la billetterie mais de proposer des choses qui sont accessibles à tous les publics , ajoute-t-elle.

Selon le gouvernement du Nouveau-Brunswick, en date du 8 février, 30 organismes ont reçu des fonds d'investissement pour un total de 68 000 dollars, sur un investissement de 300 000 dollars de la province.