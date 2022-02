L’accès aux soins dentaires difficile pour plus du tiers des Torontois

Selon un rapport de Green Shield Canada et de la Toronto Foundation, environ 35 % des Torontois n'ont pas d'assurance dentaire.

Beaucoup d'entre eux ne reçoivent pas de soins dentaires, en raison de leur coût élevé.

Le système actuel a laissé pour compte et sans soutien bon nombre de personnes parmi les plus vulnérables de nos communautés , indique le rapport.

Le rapport est basé sur les données de l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2017 et 2018. Toutefois, la fondation estime que le problème s'est aggravé depuis. Elle croit également qu'avec le vieillissement de la population, la situation continuera de se détériorer si rien n'est fait.

Selon l’étude, les dépenses publiques du Canada en soins dentaires sont beaucoup plus faibles que celles des autres pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

D’autre part, le rapport souligne que l'Ontario a les dépenses publiques en santé bucco-dentaire les plus faibles de toutes les provinces.

Julia Howell, directrice des programmes de la fondation, souligne qu’un nombre croissant de personnes travaillent à leur compte ou occupent des emplois précaires sur le marché du travail, plutôt que des emplois à temps plein assortis d'avantages sociaux.

Or, l’étude révèle que 57 % des Torontois qui ne possèdent pas d’assurance dentaire sont des travailleurs indépendants.

Nous voyons de plus en plus de personnes qui sont exclues des soins dentaires, et depuis la COVID-19, c'est encore pire , explique-t-elle.

Pour améliorer l'accès aux soins dentaires, le rapport recommande de mettre en place un réseau de professionnels disposés à travailler avec la santé publique pour offrir des soins dentaires à faible coût ou gratuits.

Il suggère également de créer de nouvelles cliniques dentaires de santé publique de Toronto et d’élargir l'admissibilité à ces cliniques.

Choisir entre l'épicerie et les soins dentaires

La dentiste Amanda Morel, qui offre des soins gratuits aux personnes pauvres, rencontre souvent des patients qui travaillent à temps plein, mais qui ne bénéficient pas d'avantages sociaux.

Ces personnes doivent choisir entre leur épicerie de la semaine, payer leur loyer et se faire soigner une dent douloureuse , déplore-t-elle.

Amanda Morel, dentiste, offre des soins dentaires gratuits aux adultes à faible revenu en dehors des heures d'ouverture des cliniques dentaires communautaires existantes. Photo : Amanda Morel

Le rapport souligne également que les personnes radicalisées et les immigrants récemment arrivés au pays sont moins susceptibles de bénéficier d’une assurance dentaire.

Les personnes âgées ont aussi des difficultés à bénéficier de la couverture dentaire, en partie parce que beaucoup perdent leurs avantages sociaux après la retraite.

Le rapport note qu'un manque de soins dentaires préventifs peut mettre à rude épreuve le système de soins. Il cite des données de l'Alliance pour des communautés en santé, qui révèle que la province a dépensé environ 31 millions de dollars en 2015 pour des visites aux urgences liées à problèmes dentaires.

Une mauvaise santé dentaire est par ailleurs associée à d'autres pathologies, selon le rapport, comme des maladies cardiaques et des maladies respiratoires.

Les soins dentaires ne doivent pas être un luxe

L’étude rappelle qu’un certain nombre d'organisations offrent déjà des soins dentaires à faible coût ou gratuits à Toronto. Elle ajoute que ce réseau pourrait s'étendre et soutenir davantage de personnes s'il était mieux financé.

Le centre Evergreen de la Yonge Street Mission est l’un de ces organismes. Sylverine Albertina y a eu recours alors qu'elle était itinérante, à la fin de son adolescence.

Cela a énormément amélioré les choses , indique Sylverine, qui a fait réparer ses dents à l'avant qui étaient endommagées.

J'ai l'impression que psychologiquement, avoir de belles dents joue beaucoup sur la confiance en soi.

Sylverine Albertina pense que les soins de santé universels devraient inclure l'accès aux soins dentaires et que des services comme celui qu'elle a utilisé devraient être plus largement disponibles.