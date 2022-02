Manifester en Colombie-Britannique peut-il mener à un congédiement?

Si l’activité en question affecte l’entreprise ou sa réputation, c’est là où il y a potentiellement des raisons de punir l’employé , dit l’avocat et partenaire chez KSW Lawyers, Chris Drinovz.

L'avocat David Brown, partenaire au sein de la firme Ascent Employment Law, explique que les lois britanno-colombiennes permettent à un employeur de mettre fin à un contrat de travail n'importe quand, même sans motif valable, mais le paiement d'une indemnisation est alors nécessaire.

Si c'est juste une différence d'opinions ou si l’entreprise ne soutient pas les actions de l'individu, ils peuvent arrêter leurs relations avec lui et essentiellement dire : "on ne veut plus vous embaucher et on va vous payer la compensation pour la fin de votre travail, puis on va partir [sur différents] chemins" , dit-il.

Me Brown ajoute que la loi fédérale, qui régit entre autres les camionneurs qui transportent des biens d'une province à une autre ou entre le Canada et les États-Unis, donne beaucoup moins de marge de manœuvre aux employeurs en ce qui a trait aux congédiements que la plupart des lois provinciales.

La vaste majorité des travailleurs sont toutefois régis par les lois provinciales.

À moins d'être syndiqués et que leur convention collective ne l'empêche, ils peuvent donc se faire renvoyer sans motif valable.

Congédiement sans indemnisation

Certains internautes appellent à boycotter les entreprises dont les véhicules se retrouvent dans les convois de la liberté qui se sont rassemblés à plusieurs reprises dans certaines villes de la Colombie-Britannique.

Selon David Brown et Chris Drinovz, la commission d'actes répréhensibles par un manifestant qui se trouverait dans un tel véhicule pourrait permettre à l'entreprise de congédier son employé plus facilement.

Si les actions de l’individu dans les manifestations nuisent à la réputation de l’entreprise, par exemple si on peut l'identifier dans un camion qui est marqué avec le nom de l’entreprise et qu’on peut le voir en train de briser la loi ou agir de manière très agressive, [...] l’entreprise pourrait dire : "vous avez nui à notre réputation, vous avez brisé le contrat entre nous et on va mettre fin à ce contrat pour motifs valables" , dit Me Brown.

Dans ce cas-là il n’y aurait aucune compensation payée à l’individu.

Un opposant aux mesures sanitaires en discussion avec un contre-manifestant à Vancouver, le 5 février. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

L'image à l'ère de réseaux sociaux

Selon le professionnel en relations publiques et partenaire de la firme Peak Communicators, Alyn Edwards, les entreprises ont avantage à agir rapidement si un de leurs employés nuit à leur image.

Si des compagnies sont liées à ces manifestations, elles font les frais d'atteintes à leur réputation , affirme-t-il. Les médias sociaux sont instantanés et frappent dur et ce qui se passe sur Internet reste sur Internet.

Des citoyens ont, par exemple, répertorié les entreprises dont les véhicules ont été vus dans des manifestations contre les mesures sanitaires.

Un résident de Victoria qui a créé une telle liste, Felix Mann, affirme ne pas demander aux entreprises d'arrêter de protester .

Mais si elles [participent à une manifestation], je crois que les gens doivent le savoir et choisir si oui ou non ils veulent les soutenir , dit-il.

Avec des informations d'Akshay Kulkarni