Des élèves demandent le choix d’observer les mesures sanitaires à Richmond

Le groupe s’est installé dans la rue menant à l’école à partir de la route 143, sans toutefois en bloquer l’accès. Pancartes et drapeaux en main, les élèves ont invité automobilistes et camionneurs à manifester leur appui en klaxonnant.

Les adolescents sont descendus dans la rue pour réclamer d’être libres de choisir d'adhérer ou non aux mesures sanitaires. Parmi leurs revendications, ils demandaient ainsi d'avoir le choix de porter ou non le masque en classe et de se faire vacciner contre la COVID-19.

J’espère qu’ils comprennent que tout le monde devrait avoir le droit et le choix de porter le masque ou d’être vacciné. On devrait tous apprendre à vivre avec la COVID. Ce qui se passe, ça affecte notre génération , a souligné Sabrina St-James, l’organisatrice de la manifestation.

C’est un choix. Si tu veux porter le masque et que ça te fait sentir plus safe, fais-le, mais nous autres, on veut avoir le choix de ne pas le faire sans nous faire avertir ou sentir mal pour ce qu’on pense , ajoute Nelly Patriquin, une autre organisatrice.

« Ça affecte notre éducation. Plein de monde ne peuvent pas se concentrer. » — Une citation de Nelly Patriquin, organisatrice de la manifestation

Les deux jeunes femmes disent avoir commencé à penser à la manifestation la semaine dernière. Elles ont organisé la matinée dans les règles de l'art, en rencontrant la direction de leur école et un représentant de la Sûreté du Québec (SQ). Leurs parents les appuient dans cette démarche, soulignent-elles.

La Commission Eastern Townships accueille bien la manifestation

La manifestation a été bien accueillie par la Commission scolaire Eastern Townships, même si cette dernière indique avoir peu de pouvoir quant aux décisions liées aux mesures sanitaires.

J’ai beaucoup d’empathie pour leur frustration. On est tout simplement tenus à respecter les règles du ministère et de la santé publique. On les encourage à continuer de manifester leur mécontentement en communiquant avec leur député ou d’autres personnes qui peuvent avoir une influence sur les règlements , explique Michael Murray, le président de la Commission scolaire Eastern Townships.

La Sûreté du Québec, qui a encadré la manifestation pacifique, n’a noté aucun débordement. Les élèves sont retournés en classe en après-midi.

Avec informations de René-Charles Quirion