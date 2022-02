Des adolescents manifestent contre les mesures sanitaires à Richmond

Pancartes et drapeaux en main, ces adolescents sont descendus dans la rue pour réclamer qu’on les laisse vivre avec le virus dans les écoles secondaires.

Parmi leurs revendications, ils réclament d'avoir le choix de porter ou non le masque en classe et le choix de se faire vacciner contre la COVID-19 ou non.

Bien visibles aux abords de la route 143 à Richmond, ils invitaient les automobilistes et camionneurs à manifester leur appui.

La Sûreté du Québec qui a encadré la manifestation pacifique n’a noté aucun débordement.

Les élèves prévoyaient être de retour en classe en après-midi.

Avec informations de René-Charles Quirion