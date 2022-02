Réactions mitigées quant à la levée des mesures sanitaires dans les divisions scolaires

Dans un communiqué envoyé par courriel mercredi après-midi, le ministère de l'Éducation indique : Le gouvernement de la Saskatchewan s'attend à ce que les divisions scolaires suppriment leurs exigences en matière de vaccination obligatoire et de tests rapides et de port du masque lorsque les ordonnances de santé publique seront annulées.

Les écoles peuvent se sentir libres d'encourager le port du masque tout en respectant les choix individuels , ajoute-t-il.

Les ordonnances de santé publique seront abolies le 28 février prochain.

La Division scolaire des écoles publiques de Regina a d’ores et déjà indiqué dans une publication sur son site Internet qu’elle recommandera fortement le port continu du masque par les élèves et le personnel après le 1er mars.

Nous soutiendrons et encouragerons les employés et les élèves qui le choisissent de continuer à porter des masques, et encouragerons les familles à continuer de demander à leurs enfants de porter des masques à l'école , a-t-elle ajouté.

Selon la Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF), les nouvelles orientations de la province entraînent des réactions mitigées chez les éducateurs.

Le président de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan STF , Patrick Maze, explique que certains enseignants pensent que la suppression des mesures facilitera un peu la vie dans les écoles.

Mais, bien sûr, cela doit être équilibré avec les préoccupations pour la sécurité de tous , ajoute-t-il.

L' Association des commissions scolaires de la Saskatchewan (SSBA) indique que les divisions scolaires continueront de consulter leurs médecins hygiénistes locaux comme elles l'ont fait tout au long de la pandémie.

Elle précise que, si les conseils de santé locaux entrent en conflit avec ceux de la province, les divisions scolaires devront demander des éclaircissements.

Le président de la Association des commissions scolaires de la Saskatchewan SSBA , Shawn Davidson, explique que les communications entre les divisions et la province visent à s'assurer que les écoles sont des environnements adaptés aux masques et que le choix de porter ou non un couvre-visage pourra y être respecté.

Le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Saqib Shahab, a déclaré que la vague du variant Omicron semble avoir fait son chemin dans la plupart des communautés de la province, ce qui devrait être rassurant quant à l'abandon du port du masque obligatoire dans les écoles.

Avec les informations de Jessie Anton et Désiré Kafunda