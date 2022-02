Une bibliothèque albertaine propose des tête-à-tête avec des livres mystères

Sur une étagère prévue pour l’occasion, une vingtaine de livres sont emballés. On peut lire sur les étiquettes le genre, le public visé et la première phrase du livre; quelques indices qui permettent aux futurs lecteurs de s’orienter vers ce qui pourrait leur plaire. Cependant, ce n’est qu’une fois le paquet emprunté puis ouvert que les lecteurs pourront avoir la surprise du livre qu’ils ont choisi à l’aveuglette.

Il y en a pour tous les goûts, du roman à l'essai en passant par la bande dessinée, pour tous les âges, et aussi en français , précise Rachel Dick Hughes, directrice de la bibliothèque de Strathmore. Selon elle, le plus important est avant tout que tout un chacun puisse se retrouver dans la sélection mystère proposée et repartir un livre à la main.

La bibliothèque de Strathmore souhaite faire ressortir des livres oubliés parmi les 30 000 de leur collection afin de les faire découvrir à ses lecteurs. Photo : Rachel Dick Hughes

Rencontre avec l’inconnu pour sortir de sa zone de confort

Pour la bibliothèque de Strathmore, organiser cet événement est une façon d'éveiller la curiosité des lecteurs, mais aussi de les sortir de leur zone de confort.

Selon Rachel Dick Hughes, les lecteurs ont une forte tendance à se tourner vers leurs auteurs préférés et à délaisser de nombreux ouvrages qui gagneraient à être connus.

« Les auteurs canadiens n’ont pas toujours la chance de promouvoir leur livre. On essaie alors de leur donner l'attention qu’ils méritent. » — Une citation de Rachel Dick Hughes, directrice de la bibliothèque de Strathmore

Nous avons souvent dû fermer nos portes à cause de la pandémie, beaucoup de livres sont passés inaperçus , ajoute la directrice de l'établissement.

Des livres pour la romance et le froid

Clin d'œil à la Saint Valentin, Rachel Dick Hughes souhaite chaque année marquer le mois de la romance en reprenant ce concept de rencontre mystère qui est de plus en plus tendance à travers le Canada.

Comme une première rencontre amoureuse qui pourrait émouvoir, elle précise pourtant : Contrairement à un rendez-vous galant, il n’y a pas de gêne. Si le livre ne vous plaît pas, il suffit de le remettre sur l’étagère et de passer à autre chose .

Cependant, c’est aussi afin de réchauffer les cœurs que la bibliothèque a choisi ce moment de l'année. C’est souvent la période la plus froide, ça nous permet d'apporter un peu de bonne humeur, de sortir de la grisaille , souligne la directrice.

La bibliothèque de Strathmore organise ses rendez-vous mystères avec un livre presque tous les mois de février depuis 2014. Elle espère que la confiance des lecteurs envers ses conseils de lecture continuera de grandir au fur et à mesure des années.