L’histoire des jeux vidéo à Montréal racontée dans un parcours balado ludique

L’industrie du jeu vidéo est en pleine ébullition à Montréal depuis plus de 25 ans, et cette riche histoire d’amour, l’entreprise événementielle GrosJoueurs a voulu la raconter dans un circuit audio éducatif extérieur. Comme quoi, les quartiers du Mile-End, du Mile-Ex et de la Petite Italie regorgent d’institutions qui font la renommée de Montréal, et pas que d’un point de vue culinaire.

Le parcours Court circuit de GrosJoueurs  (Nouvelle fenêtre) , offert en application web, s’entame devant les locaux d’Ubisoft Montréal, à l’intersection de la rue Saint-Viateur et du boulevard Saint-Laurent.

Chaque point sur la carte est l'occasion de participer à un jeu-questionnaire dans l'application web Court circuit.

Un premier jeu-questionnaire invite les personnes participantes à ouvrir les yeux à la recherche d’un indice sur la vocation qu’avait l'immeuble avant de passer aux mains du développeur de jeux vidéo.

Des segments balados de quelques minutes peuvent être écoutés entre chaque destination du parcours.

Une fois la réponse trouvée, un extrait balado d’environ six minutes ajoute un peu de contexte, le temps de se déplacer à la prochaine destination sur la carte : le défunt espace urbain l’Aire commune, lieu de rencontre des artisans et artisanes du jeu vidéo.

Le choix de mettre comme point de départ Ubisoft dans le parcours éducatif n’est pas un hasard. Selon Jules Gosselin-Beaudet, cofondateur de GrosJoueurs, l’implantation du géant français en 1997 à Montréal est l’un des grands points tournants qui permet aujourd’hui à la métropole de se définir comme un pôle mondial de l’industrie vidéoludique.

Ubisoft est le plus grand employeur du jeu vidéo au Québec, avec plusieurs studios dans la province, dont au Saguenay, à Montréal, à Québec et, depuis peu, à Sherbrooke.

Ce scénario n’aurait pas été possible sans la volonté du politicien Bernard Landry, le père des crédits d’impôts pour les entreprises du jeu vidéo.

Mais la culture vidéoludique à Montréal est loin de se résumer à ce moment historique. On n’a qu’à penser au Ping Pong Club, pionnier des événements de jeux vidéo, à Behaviour Interactif, le plus grand studio indépendant au Canada, ou encore à Moment Factory, dont les créations sont encensées à l’international.

Ce sont tous des points de visite du parcours de 3,4 km de Court circuit, qui prend un après-midi à compléter à pied.

Un marathon créatif

On a présenté notre projet d’un circuit ludique sur l’histoire du jeu vidéo à la Ville à la mi-août, et à la fin août, on a eu la confirmation qu’on pouvait aller de l’avant , lance-t-il.

La livraison était serrée, fixée à la mi-octobre, juste avant les élections municipales. Ainsi s’est entamé un marathon d’un peu plus d’un mois pour la petite équipe de GrosJoueurs, qui s’est entouré d’une dizaine de personnes pour créer Court circuit en un temps record.

Jules Gosselin-Beaudet, cofondateur de GrosJoueurs.

Armé de son vélo et d’un appareil photo, Jules Gosselin-Beaudet s’est mis à parcourir les rues de Montréal afin de dessiner un chemin qui permettrait de raconter la riche histoire du jeu vidéo dans la ville aux 100 clochers.

« Nos bureaux sont situés dans le Mile-End juste à côté d’Ubisoft. On trouvait que c’était une occasion de faire découvrir le quartier. » — Une citation de Jules Gosselin-Beaudet

En plus de superviser la production, Jules Gosselin-Beaudet a aussi effectué la recherche, la rédaction et la narration du balado. Comme l’histoire d’amour entre l’industrie vidéoludique et Montréal est plutôt jeune, il a pu s’entretenir avec près d’une dizaine de personnes clés qui ont participé à façonner la culture du jeu vidéo au Québec.

Parmi celles-ci, on compte Nick Rudzicz, fondateur de la défunte Montreal Gaming Society, Louis-Félix Cauchon, le créateur de la Guilde du jeu vidéo et l’un des fondateurs du LAN de l’École de technologie supérieure (ÉTS). Il s’est aussi entretenu avec Tanya X. Short, la directrice du studio Kitfox Games (Boyfriend Dungeon) et la fondatrice de l’organisme Pixelles, qui vise à accroître la diversité des genres dans l’industrie.

On est des alliés du monde du jeu vidéo, on voulait représenter la pluralité des communautés. Notre but c’est de la desservir, de la mettre en valeur , souligne celui qui se considère aussi comme l’un des témoins de la progression de la culture vidéoludique dans la ville.

À aucun moment on ne prétend raconter l’histoire complète du jeu vidéo à Montréal , précise-t-il.

Fredy Villanueva est tombé sous les balles d'un policier, le 9 août 2008 à Montréal-Nord.

Parmi les faits surprenants qu’a pu traiter Jules Gosselin-Beaudet pour la confection du balado, on compte notamment un lien inusité entre la création du festival Montréal Joue et la mort tragique de Fredy Villanueva.

« Avec les soulèvements liés à la mort de Fredy Villanueva en 2008, on cherchait des façons d’offrir un lieu sécuritaire aux jeunes de Montréal-Nord. Un intervenant a commencé à faire découvrir les jeux vidéo dans les bibliothèques. » — Une citation de Jules Gosselin-Beaudet

Thierry Robert, le fondateur du festival Montréal Joue, s’en est inspiré pour créer son événement et faire découvrir les collections de jeux vidéo dans les bibliothèques de la ville , poursuit-il, ne cachant pas sa déception d’avoir appris la fin pour ce festival, qui a récemment mis la clé sous la porte.

Un changement de cap

Les fondateurs de GrosJoueurs décrivent leur entreprise comme une bibitte œuvrant surtout dans l’événementiel depuis cinq ans. On a notamment pu les voir au festival Montréal Joue pendant la Nuit blanche de Montréal en lumières, ou encore autour d’une version québécisée du jeu Dance Dance Revolution lors de festivités entourant le MEGA (devenu le MÉGAMIGS), ce rendez-vous québécois des pros du jeu vidéo.

L’équipe participe aussi à l'animation d’ateliers et de conférences sur le thème du jeu vidéo dans les bibliothèques de Montréal, ou virtuellement, pandémie de COVID-19 oblige.

Comme plusieurs, l'entreprise n’a pas échappé aux restrictions sanitaires. Jules Gosselin-Beaudet et ses collègues se jettent donc sur chaque occasion qui se présente pour promouvoir de façon ludique la scène locale du jeu vidéo.

GrosJoueurs a de la suite dans les idées pour Court circuit, qui sera en ligne pour au moins une année.

On ne veut pas trop s'avancer sur quoi que ce soit. Mais on veut pérenniser ce projet dans la durée, y faire des mises à jour, des modifications et, pourquoi pas, y ajouter du nouveau contenu , mentionne-t-il.