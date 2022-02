Snoop Dogg met la main sur la légendaire étiquette Death Row Records

Il l’a achetée de MNRK Music Group, entreprise détenue par une firme d’investissement privée gérée par le fonds d’investissement Blackstone, qui a annoncé la nouvelle. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

Cela fait du bien de devenir propriétaire de l’étiquette dont je faisais partie au début de ma carrière [...]. C’est un moment très important pour moi, a affirmé Snoop Dogg dans un communiqué. [...] J’ai hâte d’écrire le prochain chapitre de Death Row Records.

L’étiquette qui a propulsé le gangsta rap à l’avant-scène

L’étiquette phare de la scène rap californienne a été fondée au début des années 1990 par Dr. Dre et Suge Knight, entre autres. Elle a produit plusieurs artistes qui ont atteint le rang de légendes, dont Dr. Dre, 2Pac et Nate Dogg, et est considérée comme l’architecte du succès commercial immense du gangsta rap.

Après des années fastes où Tupac Shakur est devenu la vedette la plus en vue de l’étiquette, cette dernière a connu un déclin à la suite de l’assassinat du rappeur, à Las Vegas en 1996.

Suge Knight, un des fondateurs, a connu de nombreux déboires judiciaires et a perdu la propriété de l’étiquette lorsque lui et l’entreprise ont fait faillite en 2006.

Snoop Dogg semble profiter de sa présence fort attendue au spectacle de la mi-temps du Super Bowl pour mousser sa nouvelle acquisition et son nouvel album, B.O.D.R. (Back on Death Row), qui va sortir le jour de sa prestation à l’événement télévisé le plus regardé des États-Unis.