Une pétition en faveur de la coopérative TREQ déposée à l’Assemblée nationale

La pétition de 4561 noms déposée par le député Arseneau vise à dénoncer les prix exorbitants des vols régionaux, la désorganisation de l’offre et le manque de concurrence dans l’industrie du transport aérien.

Elle fait valoir que la demande est bel et bien présente et qu’une coopérative, TREQ, signale depuis longtemps sa volonté de faire partie de la solution, ayant prouvé la viabilité de son modèle d’affaires et reçu l’appui du milieu, de nombreux élus et de milliers de membres , a déclaré Joël Arseneau, comme le rapporte un communiqué diffusé par l’aile parlementaire du Parti québécois.

Le député demande depuis longtemps que le gouvernement dépose un plan en matière de transport aérien pour mieux desservir les régions et ce à coût abordable. Il déplore le manque d’écoute du ministre des Transports du Québec, François Bonnardel.

Chaque fois qu’on questionne le ministre Bonnardel à ce sujet, il tente de nous endormir. Mardi dernier, il m’a de nouveau servi cette promesse entendue trop souvent : "je lui demande d’être patient, ça s’en vient, on va déposer un plan qui va révolutionner l’aérien, partout sur le territoire du Québec". Le plan de la Coalition avenir Québec CAQ est attendu depuis la fin de l’année 2020 , poursuit Joël Arseneau.

Selon lui, la coopérative reçoit l’appui du milieu, d’élus et de milliers de membres.

L’objectif de TREQ est d’assurer la pérennité du transport aérien régional. Son président est l’homme d’affaires saguenéen Éric Larouche, notamment propriétaire de l’Hôtel Chicoutimi et de RL Énergies. Il est aussi le président de Promotion Saguenay, la branche de développement économique de la Ville de Saguenay. Promotion Saguenay avait d’ailleurs reçu une demande d’aide financière de 100 000 $ de la part de la direction de TREQ l'an dernier. Éric Larouche s’était alors retiré des discussions. Lors de sa nomination à la présidence de l’organisme, il a assuré qu’il ne participerait pas aux pourparlers entourant ce projet.

TREQ souhaitait initialement prendre son envol en mai 2021, mais a repoussé le démarrage de ses activités en raison de la pandémie de COVID-19.