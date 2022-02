Un décès supplémentaire lié à la COVID-19 sur la Côte-Nord

Le CISSS de la Côte-Nord enregistre un décès supplémentaire dans son bilan sur la COVID-19 jeudi et une nouvelle éclosion du virus dans ses installations.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord fait état, dans son bilan jeudi, d’un décès d’une personne déclarée positive à la COVID-19, ce qui fait monter le total des décès à 17 dans la région depuis le début de la pandémie.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord précise que le décès est survenu à l’hôpital Le Royer à Baie-Comeau.

Avec une hausse de six hospitalisations jeudi par rapport au bilan d’hier, ce sont 30 personnes qui sont actuellement à l'hôpital sur la Côte-Nord et qui sont atteintes de la COVID-19. Pendant ce temps, la tendance est à l'inverse à l'échelle du Québec, où on enregistre plutôt une baisse du nombre de patients hospitalisés au sein de ces centres hospitaliers.

19 de ces trente hospitalisations sont à l’hôpital de Sept-Îles, et les 11 autres sont au centre hospitalier de Baie-Comeau. Neuf de ces patients hospitalisés ont la COVID-19 comme diagnostic principal.

La nouvelle éclosion dans les établissements du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord rapportée jeudi se situe au laboratoire de l’hôpital Le Royer à Baie-Comeau