Six dirigeants d’un centre sportif à Saint-Jean ont démissionné

Six dirigeants de la société municipale qui gère le centre sportif Mary Brown's à Saint-Jean, à Terre-Neuve, ont récemment démissionné et le conseil municipal ne précise pas les sommes liées à leur départ.

Le maire Danny Breen, qui préside la société des sports et du divertissement de Saint-Jean, a décliné une demande d’entrevue pour des raisons de confidentialité. Il explique qu’une enquête en milieu de travail et une procédure d’arbitrage sont en cours et qu’il ne peut faire de commentaires à ce sujet entre-temps.

Cette société est mêlée à une controverse au sujet de conflits avec son principal locataire et qui comprend des allégations de conduite irrespectueuse en milieu de travail envers ses employés.

Tandis que le maire dit que les questions de ressources humaines sont confidentielles, les sommes versées aux employés par les contribuables sont généralement publiques.

Mais cette fois-ci, la Municipalité estime que préciser les sommes en question nuirait aux intérêts économiques de la société.

Des employés à la retraite appelés en renforts

D’anciens employés municipaux ont été embauchés pour remplacer certains de ceux qui ont démissionné.

Les employés démissionnaires exerçaient les fonctions de gestionnaire de la billetterie et de la logistique, de supervision de la billetterie, de coordination du marketing et des communications, de coordination des installations, de dirigeant principal des finances et de présidente-directrice générale PDG .

Saint-Jean a annoncé en décembre le départ de la présidente-directrice générale PDG Sheena McCrate. La nomination d’une présidente-directrice générale PDG intérimaire, Jill Brewer, a été annoncée simultanément.

Le salaire annuel de Mme Brewer s’élève à 180 000 $. La Municipalité lui avait versé une prime de retraite de 376 580 $ il y a six ans.

Le maire Breen estime que Saint-Jean a de la chance de pouvoir compter sur elle pour stabiliser l’organisation étant donné son expérience professionnelle.

Il n’existe aucune description d’emploi pour ce poste temporaire, selon la réponse obtenue par Canadian Broadcasting Corporation CBC à une demande d’accès à l’information.

Danny Breen, maire de Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador (archives). Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

L’ancienne greffière municipale Elaine Henley, qui a pris sa retraite l’été dernier, a aussi été réembauchée. Elle travaille de façon occasionnelle sur le changement de marque de l’édifice, selon la municipalité.

Le centre sportif autrefois connu sous le nom de Mile One porte le nom de l’entreprise Mary Brown's depuis le début de novembre.

Le salaire annuel de Mme Henley s’élève à 63 000 $. Elle n’a pas de titre d’emploi ni de contrat.

Deux autres anciens employés réembauchés de façon occasionnelle touchent un salaire de 23 $ l’heure pour effectuer des tâches déterminées selon les besoins.

Selon le maire, il fallait agir rapidement pour remplacer les démissionnaires à la fin de novembre et au début de décembre.