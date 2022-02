Le premier ministre François Legault évoque la possibilité d’un 3e lien entre Québec et Lévis qui aurait deux ou quatre voies, plutôt que les six voies prévues dans la mouture initiale du projet dévoilée en mai 2021.

Talonné par Québec solidaire au Salon bleu sur les coûts de ce tunnel à deux étages de 8,3 km, François Legault a parlé pour la première fois d’un projet ajusté sur lequel travaille présentement le ministre des Transports.

Est-ce qu'au total on a besoin de deux voies, quatre voies, six voies? C'est ça qu'on est en train de regarder. On va évaluer, puis dans les prochains mois on va être capables de donner un estimé pas mal précis de combien le projet ajusté va coûter , a déclaré le premier ministre à la période de questions.

Les maires consultés

Des discussions sont d'ailleurs en cours avec les élus municipaux. On travaille actuellement à regarder différents scénarios, entre autres avec le maire de Québec et le maire de Lévis.

Il y a 10 jours, le ministre des Transports promettait pourtant toujours une première pelletée de terre d’ici les prochaines élections qui auront lieu dans huit mois.

Quant aux précisions sur les coûts du projet, François Bonnardel affirmait que ça viendrait avec le dossier d’affaires en 2025, plutôt que d’ici les prochains mois tel qu’avancé aujourd’hui par le premier ministre.

Plus de détails à venir