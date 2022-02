Emera obtient l’autorisation de facturer 1,7 milliard $ pour le lien maritime

La compagnie Emera Inc., basée à Halifax, a reçu l'approbation pour récupérer 1,7 milliard $ auprès des clients de Nova Scotia Power pour le mégaprojet du lien maritime.

Le réseau de transport terrestre et sous-marin a été construit pour acheminer l'hydroélectricité du projet hydroélectrique de Muskrat Falls au Labrador à travers Terre-Neuve et sous le détroit de Cabot jusqu'en Nouvelle-Écosse.

Dans une décision de 94 pages rendue mercredi, la Commission des services publics et d'examen de la Nouvelle-Écosse écrit que la filiale d'Emera, avait géré le projet avec prudence et efficacité malgré de nombreux revers, y compris les défaillances de deux grands entrepreneurs.

La planification et le développement du lien maritime ont été une entreprise importante. Il y a eu de nombreux exemples en Amérique du Nord de dépassements de coûts substantiels et de retards de construction de mégaprojets énergétiques , a écrit le conseil dans sa décision.

L'achèvement du projet dans les délais et dans les limites du budget est une réalisation louable.

Les travailleurs s'assurent que le câble sous-marin installé dans le cadre du projet du lien maritime ne s'emmêle pas lorsqu'il est transféré sur un navire le 26 mai 2017. Photo : (CBC/Nic Meloney)

35 ans pour rembourser Emera

Les contribuables de la Nouvelle-Écosse paieront le coût approuvé de 1,7 milliard $ sur 35 ans, y compris un taux de rendement de 9 %. En 2022, la facture s'élève à 169 millions $.

L’électricité de Muskrat Falls a récemment commencé à être acheminée dans la province, mais il y a eu de longs retards dans la livraison à partir de Terre-Neuve.

Le partenaire d'Emera, Nalcor Energy de Terre-Neuve-et-Labrador, a des années de retard et des milliards de dollars de plus que prévu avec le projet de Muskrat Falls.

Pour protéger les clients de Nova Scotia Power, à partir d'avril, la commission a ordonné à Emera de retenir 2 millions $ par mois qu'elle perçoit auprès de ses clients. De cette manière, si moins de 90 % de l’énergie promise dans le contrat est livré, NSP pourra se servir de l'argent pour payer l'énergie de remplacement.

L'avocat Bill Mahody, qui représente les clients résidentiels de Nova Scotia Power, croit que cette retenue est une protection importante.

Si l'énergie n'est pas reçue de Muskrat, Nova Scotia Power devra probablement remplacer cette énergie à des coûts supplémentaires. Le montant de 2 millions de dollars sur une base mensuelle peut être utilisé pour compenser ces coûts et ne sera pas payé par les contribuables , dit-il.

Primes aux dirigeants non remboursées

La commission a tout de même refusé certains coûts qu'Emera voulait facturer aux contribuables.

Elle a refusé 50 %, soit 6 millions $, de primes aux dirigeants, 300 000 $ de dons de bienfaisance sans lien avec le projet, 700 000 $ de loyer supérieur au prix du courant versé à une autre filiale d'Emera et 500 000 $ de frais d'exploitation et d'entretien.

Dans un communiqué, Emera écrit qu’elle va suivre les directives de la décision.

Le barrage de Muskrat Falls, sur le leuve Churchill, en septembre 2019. Photo : Nalcor

la Commission des services publics et d'examen de la Nouvelle-Écosse a rendu un verdict mitigé sur l’accord d'accélération entre Emera et Nalcor qui a déclenché la livraison d’énergie en Nouvelle-Écosse, et qui a permis à Emera de déposer sa demande de remboursement pour le lien maritime.

Si la Commission avait su au moment où l'audience a été fixée que seulement 19% de l'énergie circulerait entre le 15 août et le 30 novembre 2021, la Commission n'aurait pas accepté de tenir l'audience à ce moment-là , a écrit la Commission.

Mais, le conseil s'est rangé du côté de l'entreprise comme quoi cet accord a permis à l'hydroélectricité d'entrer en Nouvelle-Écosse beaucoup plus rapidement que si Emera avait attendu la mise en service finale du projet.

L’acheminement d’électricité maximal de Muskrat Falls est retardé par des bogues de logiciels sur la ligne de transmission entre Muskrat Falls et Soldiers Pond sur la péninsule d'Avalon à Terre-Neuve.

La mise en service définitive n'est pas prévue avant fin mai.

Le conseil reste sceptique, malgré les éloges pour la gestion du projet lui-même.

Il est clair que la livraison de l'énergie dans les quantités attendues en provenance du lien maritime ne s'est pas concrétisée.

Il a ordonné à l'entreprise de continuer à déposer des rapports trimestriels.