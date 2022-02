Henri Picard en vedette dans l’adaptation du roman Le plongeur

Le tournage du film Le plongeur, basé sur le roman du même nom de Stéphane Larue, débutera le 14 février, a annoncé la boîte de production GO Films jeudi. Le jeune acteur Henri Picard, fils de Luc Picard et Isabel Richer, incarnera le rôle-titre dans cette histoire où l’adrénaline du travail en cuisine n’a d’égal que celle que ressent le narrateur devant les machines à sous.

Le premier roman de Stéphane Larue avait créé l’événement à sa sortie en 2016, remportant entre autres le Prix des libraires au Québec et le prix Senghor du premier roman francophone. Il avait aussi été finaliste pour le Prix du Gouverneur général et le Prix littéraire des collégiens, en plus de remporter le prix du premier roman d'Amazon Canada pour sa traduction en anglais.

Le plongeur sera bientôt porté au grand écran, dans une réalisation de Francis Leclerc, qui nous a récemment offert L’arracheuse de temps, adaptation d’un conte de Fred Pellerin. M. Leclerc signe également le scénario du film avec Eric K. Boulianne (Avant qu’on explose, Menteur).

La couverture du livre «Le plongeur» de Stéphane Larue Photo : Le Quartanier

Un roman sur la restauration et la dépendance au jeu

Le premier roman de Stéphane Larue s'inspire des années passées par l'auteur comme plongeur dans un restaurant. Le personnage principal est dépendant aux loteries vidéo, où s'engouffre tout l’argent qu’il a durement gagné au travail.

À cette époque, le chef de la cuisine où il travaillait était Bob le Chef, personnalité bien connue des médias. Ce dernier est d’ailleurs l'inspiration derrière un des personnages du roman.

Bob le Chef et Stéphane Larue Photo : Radio-Canada / Olivier Lalande

Le jeune Henri Picard, 20 ans, que l’on a pu voir dans Cerebrum, District 31 et Toute la vie, interprètera le rôle de Stéphane, le narrateur du roman. Il sera entouré notamment de Charles-Aubey Houde, dans le rôle de Bébert; de Joan Hart, dans celui de Bonnie; de Fayolle Jean Jr, qui incarnera Renaud, et d’Emmanuel Schwartz, qui jouera Benjamin.